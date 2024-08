DIRETTA MUSETTI AUGER-ALIASSIME STREAMING: PER IL BRONZO (OLIMPIADI PARIGI 2024, 3 AGOSTO)

Alle Olimpiadi Parigi 2024 c’è una medaglia in palio stasera nel tennis con la diretta Musetti Auger-Aliassime: si tratta della finale terzo posto del singolare maschile, perché naturalmente ai Giochi si assegna anche la medaglia di bronzo e di conseguenza i due sconfitti delle semifinali tornano in campo per cercare il podio. Le indicazioni orarie non possono essere molto precise, possiamo dire che la diretta Musetti Auger-Aliassime sarà la quarta e ultima partita di oggi sul campo centrale Philippe Chatrier, quindi sarà certamente verso sera.

Una caratteristica peculiare sarà il ritorno in campo il giorno dopo una sconfitta, fatto di certo non usuale nel tennis, dove di solito una sconfitta significa l’eliminazione e quindi la fine del torneo. Lorenzo Musetti si è dovuto inchinare a Novak Djokovic, il suo avversario canadese Felix Auger-Aliassime invece ha perso contro Carlos Alcaraz: la finale sarà stellare, ma in ottica italiana già oggi sarà un appuntamento da non perdere quello con la diretta Musetti Auger-Aliassime…

MUSETTI AUGER-ALIASSIME IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per una partita con una medaglia in palio, la diretta tv Musetti Auger-Aliassime sicuramente avrà ampio spazio anche in chiaro fra Rai Due e Rai Sport, inoltre la finale terzo posto sarà visibile per gli abbonati sui canali di Eurosport e in diretta streaming video tramite la piattaforma Discovery Plus, casa di tutti i Giochi Olimpici, mentre sito o app di Rai Play forniranno la visione gratuita per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY MUSETTI AUGER-ALIASSIME OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA MUSETTI AUGER-ALIASSIME: RISULTATI E CONTESTO

Eccoci adesso a presentare ancora più in dettaglio la diretta Musetti Auger-Aliassime: ieri sera non c’è stato niente da fare contro Djokovic, che continua ad essere la bestia nera di Lorenzo Musetti nel 2024, avendolo sconfitto sia al Roland Garros sia a Wimbledon e ora pure alle Olimpiadi Parigi 2024. Completare un podio stellare con il serbo e Alcaraz sarebbe comunque una soddisfazione notevole e allora speriamo che il toscano confermi il suo ottimo momento di forma recente.

La crescita di Lorenzo Musetti è infatti una delle (tante) buone notizie per il tennis italiano in questo periodo. L’avversario canadese Felix Auger-Aliassime ha subito una batosta ancora peggiore perdendo per 6-1, 6-1 contro Alcaraz, ma in precedenza il suo cammino è stato eccellente, perché tra gli altri ha battuto Daniil Medvedev e Casper Ruud, dunque sarà un ostacolo da non sottovalutare. Che cosa ci dirà la diretta Musetti Auger-Aliassime?