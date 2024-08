DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC STREAMING: SEMIFINALE DI LUSSO NEL TENNIS, OLIMPIADI PARIGI 2024 (OGGI 2 AGOSTO)

La diretta Musetti Djokovic sarà una semifinale di lusso per il torneo di singolare maschile del tennis alle Olimpiadi Parigi 2024, sui campi in terra rossa del Roland Garros e per la precisione naturalmente sul centrale intitolato a Philippe Chatrier, con inizio alle ore 19.00 di stasera, venerdì 2 agosto. Innanzitutto speriamo che i problemi fisici accusati da Novak Djokovic dopo la vittoria nei quarti contro il greco Tsitsipas non lasci strascichi, perché sportivamente vogliamo ammirare lo spettacolo della diretta Musetti Djokovic.

Lorenzo Musetti è uno dei giocatori più in forma del momento: semifinalista a Wimbledon proprio contro Djokovic, che lo aveva già battuto in un match epico anche al Roland Garros, c’è adesso l’occasione di una dolcissima rivincita ai Giochi Olimpici. Tra l’altro, due mesi fa a Parigi il serbo vinse in rimonta al quinto set, ma con il format al meglio dei tre set (come alle Olimpiadi) avrebbe avuto la meglio il toscano. Le prospettive sono decisamente intriganti, non serve aggiungere altro per presentare la diretta Musetti Djokovic…

MUSETTI DJOKOVIC IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per una partita così affascinante, la diretta tv Musetti Djokovic sicuramente avrà ampio spazio anche in chiaro fra Rai Due e Rai Sport, inoltre il match sarà ovviamente visibile per gli abbonati sui canali di Eurosport e in diretta streaming video tramite la piattaforma Discovery Plus, casa di tutti i Giochi Olimpici, mentre sito o app di Rai Play forniranno gratuitamente a tutti i loro servizi.

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC: RISULTATI E CONTESTO

Cosa aggiungere sulla diretta Musetti Djokovic? Innanzitutto, che Lorenzo Musetti ha confermato di stare benissimo, perché finora in questo torneo olimpico ha vinto quattro partite senza perdere nemmeno un set, a cominciare dall’ostico debutto contro il padrone di casa francese Mofils, anche perché Musetti era appena arrivato a Parigi da Umago, poi l’italiano ha vinto anche contro l’argentino Navone e lo statunitense Fritz, prima del grande successo per 7-5, 7-5 contro Alexander Zverev ieri nei quarti.

D’altro canto, dobbiamo dire che pure Novak Djokovic finora non ha perso nemmeno un set in tutto il torneo delle Olimpiadi Parigi 2024, nonostante il dubbio legato ai possibili acciacchi. Spicca il successo nel secondo turno nella sfida romantica contro Rafael Nadal, mentre ieri nei quarti il serbo si è imposto per 6-3, 7-6 (3) contro Stefanos Tsitsipas. Fin qui i cammini, ma adesso conta che cosa succederà nella diretta Musetti Djokovic…