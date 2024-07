Diretta Musetti Djokovic/ Wimbledon 2024 streaming video tv: il sogno continua! (semifinale, 12 luglio)

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC WIMBLEDON 2024: IL SOGNO DI LORENZO!

La diretta di Musetti Djokovic rappresenta il grande sogno, inatteso fino a pochi giorni fa, per Lorenzo Musetti: quello di volare in finale a Wimbledon 2024, perché il match di venerdì 12 luglio è una storica semifinale per il carrarese. Dall’altra parte si incrociano Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz: pensate, siamo andati davvero vicini a una finale tutta italiana nello Slam più prestigioso, ma purtroppo Jannik Sinner ha ceduto a Medvedev. A sorpresa però in semifinale a Wimbledon 2024 è arrivato Musetti: un traguardo meritatissimo, forse nei primi turni favorito da un cammino non impossibile ma poi sublimato nella splendida affermazione su Taylor Fritz al quinto set.

Un match che ci ha detto di come Musetti sia cresciuto anche mentalmente, ed è soprattutto questo a farci sperare: dal punto di vista del talento il classe 2002 è sempre stato tra i migliori sul circuito, adesso con la testa giusta potrebbe realmente regalarsi enormi soddisfazioni a cominciare da questo Wimbledon 2024, anche se naturalmente oggi contro un signore come Novak Djokovic, che questo torneo lo ha vinto sette volte, sarà durissima. Non resta che scoprire quello che succederà nella diretta di Musetti Djokovic, aspettando che la semifinale di Wimbledon 2024 prenda il via proviamo ad analizzarla meglio.

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2024

Come sempre i match di Wimbledon 2024 sono affidati alla televisione satellitare, di conseguenza anche la diretta tv di Musetti Djokovic è riservata agli abbonati con i due canali di riferimento che restano Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, che trovate rispettivamente ai numeri 201 e 2023 del decoder. Ricordiamo anche che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la semifinale in diretta streaming video di Musetti Djokovic, senza costi aggiuntivi: vi basterà infatti dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e arrivare l’applicazione Sky Go o ancora, in alternativa, riferirvi alla piattaforma Now Tv.

DIRETTA MUSETTI DJOKOVIC WMBLEDON 2024: PER LA RIVINCITA

Oggi la semifinale di Wimbledon 2024 sarà anche un’occasione di riscatto per Musetti: infatti la diretta di Musetti Djokovic segue a breve distanza la sconfitta che il carrarese ha subito dal serbo al Roland Garros, quando era avanti 2-1 giocando un tennis sublime ma poi è stato rimontato dal serbo che ha ingranato le marce alte e salutato. Ancora peggio era andata quando Musetti, in vantaggio per due set a zero, era stato triturato da Nole e addirittura si era ritirato in prossimità della sconfitta, lasciando amaro in bocca e tante critiche per il suo atteggiamento. Ecco: possiamo dire che il Musetti ammirato a Wimbledon 2024 abbia fatto un passo importante da questo punto di vista.

Naturalmente contro uno come Djokovic questo potrebbe non bastare: conosciamo fin troppo bene il carattere di Nole, la sua qualità in campo, il suo sapersi elevare quando le cose si mettono male, del resto siamo in presenza di uno dei migliori giocatori nella storia del tennis e che per di più si è anche riposato, visto che in semifinale a Wimbledon 2024 si è qualificato con il forfait di Alex De Minaur. Queste le premesse, ma adesso la diretta di Musetti Djokovic si gioca davvero e staremo a vedere se per il carrarese potrà veramente proseguire il sogno di timbrare una finale a Wimbledon 2024, parola al campo centrale.











