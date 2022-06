DIRETTA/ Musetti Cerundolo (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA MUSETTI CERUNDOLO: SI GIOCA

Pochi minuti al via della diretta di Musetti Cerundolo, parliamo allora del rivale di Lorenzo Musetti nel quarto di finale del Challenger di Forlì di questa sera. Innanzitutto è bene ricordare che si tratta di Juan Manuel Cerundolo, nato il 15 novembre 2001 a Buenos Aires e attuale numero 130 del mondo Atp, da non confondersi con l’omonimo Francisco Cerundolo, che è invece del 1998. Quest’anno Juan Manuel Cerundolo ha fatto il proprio debutto nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam con il primo turno agli Australian Open, mentre si è fermato al secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros.

Zverev infortunio in semifinale Roland Garros/ Video esce in sedia rotelle in lacrime

In questi mesi c’è stato un acuto di livello molto buono per il tennista argentino, capace di raggiungere il terzo turno al Miami Open e con questi risultati era entrato ampiamente nella top 100, ma poi la stagione sulla terra rossa è stata sofferta, scendendo così di numerose posizioni in classifica. Lorenzo Musetti lo dovrà superare questa sera e scopriremo fra pochissimo che cosa succederà in Musetti Cerundolo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROLAND GARROS 2022/ Ruud Cilic streaming video tv: Nadal in finale!

DIRETTA MUSETTI CERUNDOLO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che sarà prevista la diretta tv di Musetti Cerundolo grazie al canale della televisione satellitare Sky Sport Arena con la telecronaca di Luca Boschetto e il commento tecnico di Marco Crugnola, mentre la diretta streaming video sarà offerta da Now TV per l’ultimo quarto di finale del Challenger di Forlì.

IN PALIO LA SEMIFINALE

Musetti Cerundolo, in diretta dal Tennis Club Villa Carpena, sarà l’ultimo quarto di finale del Challenger di Forlì, torneo di tennis che assegna 125 punti al vincitore (la metà della categoria minima del circuito maggiore) e che di conseguenza ha la denominazione ufficiale di ATP Challenger 125 di Forlì. Si gioca sulla terra rossa, come in contemporanea a Parigi per il Roland Garros, e l’orario d’inizio di questa partita Musetti Cerundolo è fissato per le ore 21.00 di stasera, venerdì 3 giugno 2022.

DIRETTA/ Trevisan Gauff (risultato finale 3-6 1-6): Martina eliminata, Coco in finale

Inutile dire che il sogno di tutti i tennisti in questi giorni sarebbe stato essere ancora protagonisti al Roland Garros, ma la diretta di Musetti Cerundolo ci offrirà comunque una partita di buonissimo livello per i quarti di finale del Challenger di Forlì. Lorenzo Musetti ha legittimi rimpianti per la sua brevissima avventura a Parigi: ha pescato al primo turno un certo Stefanos Tsitsipas ed è riuscito a portarlo al quinto set, ma infine ha dovuto alzare bandiera bianca. La classifica favorisce Lorenzo Musetti nel confronto con Juan Manuel Cerundolo, ma naturalmente solo sul campo scopriremo che cosa succederà invece a Forlì stasera nella diretta di Musetti Cerundolo…

DIRETTA MUSETTI CERUNDOLO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Musetti Cerundolo, possiamo ricordare in breve che cosa è successo nei primi tre quarti di finale del Challenger di Forlì, che sono già terminati. Innanzitutto, possiamo annotare che il vincitore di Musetti Cerundolo sfiderà in semifinale Matteo Gigante, il tennista classe 2002 numero 504 del mondo che in un’altra sfida tutta italo-argentina si è preso la soddisfazione di battere il più quotato Tomas Martin Etcheverry con il netto punteggio di 6-2, 6-3.

Nell’altra metà del tabellone, si conosce già la composizione della semifinale: il numero 370 del mondo Francesco Passaro ha vinto con il netto punteggio di 6-4, 6-1 il derby italiano contro Riccardo Bonadio ottenendo la qualificazione per la sfida contro lo spagnolo Jaume Munar, che a sua volta ha vinto per 6-2, 6-2 il quarto di finale contro il giapponese Taro Daniel. Vedremo se la diretta di Musetti Cerundolo promuoverà in semifinale anche l’italiano più celebre del lotto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA