Diretta Roland Garros 2022/ Musetti Tsitsipas streaming video tv, orario match

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: INIZIA IL SECONDO TURNO!

La diretta del Roland Garros 2022 per martedì 24 maggio ci introduce ai match che sono validi per il primo turno: ci addentriamo dunque nel programma, con inizio alle ore 11:00, del torneo dello Slam che si gioca sulla terra rossa di Parigi, al quale siamo arrivati dopo i tornei Masters 1000 che hanno incoronato Stefanos Tsitsipas (Montecarlo), Carlos Alcaraz (Madrid) e Novak Djokovic (Roma). Naturalmente ci sono anche gli italiani: non Matteo Berrettini che ha dato ancora una volta forfait, ma Jannik Sinner che è intenzionato a vendicare alcuni risultati non straordinari e che fa il suo esordio contro lo statunitense Bjorn Fratangelo.

Giocherà oggi, nella diretta del Roland Garros 2022, anche Lorenzo Sonego; per lui l’incrocio sarà contro il tedesco di origine polacca Peter Gojowczyk che potrebbe dargli un po’ di fastidio, mentre Marco Cecchinato, che agli Open di Francia aveva raggiunto una storica semifinale ma da quel momento è come andato in crisi (soprattutto negli Slam) affronta lo spagnolo Pablo Andujar, vecchia volpe della terra rossa e giocatore in grado di metterlo in difficoltà. Avremo poi Lorenzo Musetti: per lui primo turno terribile nella diretta del Roland Garros 2022, perché gli è toccato Tsitsipas e dunque gli servirà un mezzo miracolo.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE MUSETTI TSITSIPAS

La diretta tv del Roland Garros 2022 viene fornita dai due canali di Eurosport: se quello principale rappresenta un appuntamento anche in chiaro sui canali tradizionali del vostro televisore, per il secondo vi dovrete necessariamente riferire alla televisione satellitare di Sky, e dunque sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Ricordiamo che Eurosport è un’emittente la cui visione viene fornita anche da DAZN: anche per seguire le immagini da questa piattaforma, in diretta streaming video del Roland Garros 2022 attraverso dispositivi compatibili, bisognerà comunque essere abbonati al servizio.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del Roland Garros 2022 per lunedì l’ultimo italiano impegnato nel tabellone Atp sarà Giulio Zeppieri, e anche per lui il compito è ostico: partendo dalla posizione numero 215 del ranking dovrà affrontare Hubert Hurkacz, che è già stato nella Top Ten ma soprattutto è un giocatore di grande talento e già vincitore di un torneo Masters 1000 (lo scorso anno a Miami), anche se sicuramente sulla terra tende a perdere un po’ di potenziale e dunque potrebbe essere leggermente più malleabile, anche se ovviamente parte totalmente favorito. Naturalmente poi bisogna parlare anche delle donne, che saranno protagoniste nella diretta del Roland Garros 2022.

Per Camila Giorgi l’appuntamento al primo turno dello Slam di Parigi sarà contro Shuai Zhang, nessuna delle due è troppo competitiva su questa superficie ma l’azzurra di origine argentina ha tutto per superare questo ostacolo e volare al secondo turno. Lucia Bronzetti ha pescato la ex campionessa (nel 2017, a 20 anni appena compiuti e con grande sorpresa di tutti salvo poi non riuscire più ad avvicinare quei livelli – tema comune quando si parla di tennis femminile) Jelena Ostapenko, per provare a crescere ulteriormente e ritrovare quelle sensazioni che l’avevano accompagnata al Miami Open. Staremo allora a vedere quando si inizierà a giocare…











