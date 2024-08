DIRETTA MUSETTI ZVEREV STREAMING: QUARTO DI LUSSO NEL TENNIS, OLIMPIADI PARIGI 2024

La diretta Musetti Zverev non ha nemmeno bisogno di troppe parole di presentazione: sarà una partita davvero affascinante per i quarti di finale del torneo singolare maschile del tennis alle Olimpiadi Parigi 2024, sui campi in terra rossa del Roland Garros. Innanzitutto un’indicazione cronologica: sarà la seconda partita sul campo Suzanne Lenglet dopo un doppio femminile, indicativamente potremmo dire che sarà attorno alle ore 14.00 l’appuntamento con la diretta Musetti Zverev.

Diretta Errani/Paolini Boulter/Watson / Streaming video Rai: doppio donne (Olimpiadi Parigi 2024, 1 agosto)

Lorenzo Musetti è uno dei giocatori più in forma del momento: semifinalista a Wimbledon, finalista appena sabato scorso ad Umago, il talento del toscano è noto a tutti e i risultati sono sempre più in crescita, ma non sarà facile l’incrocio con Alexander Zverev. Il tedesco è il campione olimpico in carica e sulle partite al meglio dei tre set è senza dubbio un campione, come dimostrano anche i successi in due Master di fine anno e in sei tornei Masters 1000. Difficile sbilanciarsi in pronostici, meglio godersi le emozioni della diretta Musetti Zverev…

Diretta/ Errani-Vavassori Schuurs-Koolhof (risultato finale 1-2): delusione azzurra! (Olimpiadi 2024)

MUSETTI ZVEREV IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nulla di nuovo da segnalare a riguardo delle modalità per seguire la diretta tv Musetti Zverev, che sarà garantita essenzialmente sui canali di Eurosport e in diretta streaming video tramite la piattaforma Discovery Plus, mentre certamente ci saranno degli spazi per la visione anche in chiaro tra Rai Sport e Rai Due, oltre che in streaming grazie a sito o app di Rai Play, ma qui è più difficile immaginare una copertura completa. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, MUSETTI ZVEREV OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA MUSETTI ZVEREV: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già presentato per sommi capi la diretta Musetti Zverev, il tedesco sulla terra rossa ha vinto per due volte gli Internazionali d’Italia e altrettante l’Open di Madrid, quindi il suo livello è certamente altissimo, specie perché alle Olimpiadi non ci sono di mezzo partite al meglio dei cinque set, suo tallone d’Achille ormai storico. Lorenzo Musetti però sta molto bene e può quindi provare a sfidarlo.

DIRETTA/ Musetti Fritz (risultato finale 2-0): Lorenzo ha vinto! (Olimpiadi Parigi 2024, 31 luglio)

In questo torneo olimpico l’azzurro ha debuttato vincendo contro il padrone di casa francese Mofils appena arrivato a Parigi da Umago, poi Lorenzo Musetti ha vinto anche contro l’argentino Navone e infine ieri negli ottavi contro lo statunitense Fritz, sempre in due soli set. Un cammino eccellente, ma d’altronde identico a quello del tedesco, che a sua volta non ha ancora concesso nulla agli avversari: chi avrà la meglio nella diretta Musetti Zverev?