Video: Kate Middleton alla finale di Wimbledon con la figlia Charlotte/ Standing ovation per la Principessa

C’era una grande (forse grandissima) attesa attorno alla presenza annunciata già da alcuni giorni della principessa del Galles Kate Middleton alla finalissima di Wimbledon – che si sta disputando proprio in queste ore e che vede Carlos Alcaraz e Novak Djokovic contendersi il prestigioso trofeo tennistico – e dai video che stanno circolando sul web si capisce chiaramente l’affetto che un’intera nazione (e forse il mondo intero) prova nei confronti della moglie dell’erede al trono William. La principessa Kate Middleton – accompagnata dalla figlia Charlotte di 9 anni – è stata infatti accolta con un fragoroso applauso dai tantissimi presenti nell’All England Club in cui si disputa la finale di Wimbledon, mentre alcuni come si può ben notare dal video (lo trovate in calce a questo articolo) si sono anche prodigati in una vera e propria standing ovation.

Ha colpito i presenti – inoltre – lo sgargiante vestito viola ciclamino indossato da Kate Middleton, impreziosito da una borsetta color carne e da un piccolo fiocco a quadretti appuntato sul petto che richiama i colori tradizionali di Wimbledon; mentre per la figlia Charlotte è stato scelto un vestitino blu a pois bianchi, senza accessori.

Insomma: seppur fino a poche ore fa non ci fosse alcuna certezza sulla presenza di Kate Middleton, alla fine – con circa una mezzoretta di anticipo rispetto all’inizio della finale di Wimbledon – la principessa ce l’ha fatta e nei brevi video che la immortalano entrare nello stadio e raggiungere il Royal Box (poco dopo essere scesa sul Centre Court per salutare giocatori e staff del torneo tennistico) sfoggia sempre un sorriso smagliante, salutando sudditi e fan con gioia e – forse – un pizzico di emozione per il caloroso benvenuto. La sola presenza di Kate Middleton a Wimbledon è stata presa con un segnale positivo dai molti osservatori e commentatori, che credono sia una dimostrazione probabile delle sue sempre migliori condizioni di salute, dopo un’assenza dalla scena pubblica che durava ormai da troppi mesi e aveva aperto le porte ai più disparati complotti.

L’ultima volta – ovviamente prima di Wimbledon – in cui abbiamo visto la principessa Kate Middleton risaliva allo scorso 15 giugno in occasione del Trooping the Colour e del compleanno di Re Carlo III, quando era brevemente apparsa a bordo della carrozza reale con i suoi figli e per pochi minuti sulle balconate di Buckingham Palace, al fianco di tutta la famiglia reale e del marito William.

Video e foto di Kate Middleton che arriva alla finale di Wimbledon: gli applausi e la standing ovation

come annunciato, Kate Middleton assiste alla finale di Wimbledon. Con lei la figlia Charlotte e la sorella Pippa.#Wimbledon2024 pic.twitter.com/T08IxGcIe2 — Francesco Canino (@fraversion) July 14, 2024

Kate Middleton received a standing ovation today at Wimbledon 🤍 pic.twitter.com/V4Zgrakhbi — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) July 14, 2024













