Diretta Nantes Juventus/ Streaming video tv: Juve, vietato sbagliare (Europa League)

La diretta Nantes Juventus, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 18:45, mette in palio gli ottavi di finale di Europa League e la possibilità per i bianconeri di riscattare la beffa patita nel match di andata. A Torino, infatti, il match terminò con un pareggio 1-1 e tante polemiche per un calcio di rigore solare non concesso in pieno recupero alla Juventus. Per i bianconeri non ci sono scuse, bisogna vincere. Il 2-0 sullo Spezia ha avuto su Bonucci e soci lo stesso effetto di una pastiglia per il mal di testa, ritornato forte e fastidioso dopo il deludente pareggio casalingo col Nantes: te ne sei liberato, ma tanto sai che ne soffrirai ancora.

A proposito: nell’ultimo week end la squadra di Kombouaré ne ha incassati tre dal Lens, quarto in Ligue 1. Alla seconda, in termini di punti conquistati sul campo, del campionato italiano dovrebbe riuscire ancora più facile sbarazzarsi dei giallo-verdi. La parola, come sempre, al campo in una gara di fondamentale importanza per l’undici di Allegri. Un passo falso condannerebbe i bianconeri ad un finale di stagione quantomai complicato.

NANTES JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Nantes Juventus, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Gara visibile anche su Sky al canale 201, sarà dunque necessario essere abbonati ad una delle emittenti televisive.

NANTES JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Nantes Juventus vedono un grande dubbio alla vigilia per mister Allegri. Da capire, infatti, se nel 3-5-2 bianconero troverà spazio Federico Chiesa, rimasto ai box durante l’ultima gara di campionato. Per il resto dovrebbe tornare Szczęsny tra i pali al posto di Perin mentre in difesa maglia da titolare per Danilo insieme a Bremer e Alex Sandro. Sicuro di giocare dal primo minuto anche Locatelli che, squalificato, salterà il derby di campionato contro il Torino.

Per quanto riguarda il Nantes, invece, Antoine Kombouaré si affida all’estro di Blas che insieme a Chirivella e Coco formerà la linea dei trequartisti alle spalle dell’unica punta Mohamed. In mediana largo alla fisicità di Sissoko e Moutoussamy, mentre la linea difensiva sarà guidata da Girotto.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Nantes Juventus vedono partire favoriti i ragazzi di Allegri. Secondo Snai, il successo bianconero vale 1.80 contro i 4.50 attribuiti ai francesi e la quota 3.50 riferita al segno X. Ci si aspettano pochi gol e l’Over 2.5 a 2.15 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.60.

