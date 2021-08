Diretta/ Napoli Ascoli streaming video tv: Spalletti chiede conferme (amichevole)

DIRETTA NAPOLI ASCOLI: TEST IMPORTANTE PER SPALLETTI

Napoli Ascoli, in diretta domenica 8 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, sarà una sfida amichevole che vedrà gli azzurri di Luciano Spalletti di nuovo impegnata in Italia dopo le amichevoli internazionali contro il Bayern Monaco e il Wisla Cracovia, entrambe vinte. Soprattutto la prestazione contro i bavaresi ha impressionato favorevolmente, vincere all’Allianz Arena è sicuramente importante anche dal punto di vista del blasone e del morale anche se si tratta di un’amichevole. Già progressi importanti dunque per la formazione partenopea che attende ora di sciogliere alcuni importanti nodi di mercato, su tutti la permanenza di Lorenzo Insigne che passa logicamente per il rinnovo del contratto del capitano azzurro.

Dall’altra parte l’Ascoli ha confermato Sottil dopo la straordinaria salvezza in Serie B della scorsa stagione, e ottenuta con una rimonta che pareva ormai insperata: dopo diversi anni passati a lottare per evitare la C, l’Ascoli punta quest’anno a un salto di qualità che punti innanzitutto a navigare in acque di classifica più tranquille nel campionato cadetto.

DIRETTA NAPOLI ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Ascoli sarà trasmessa sul digitale terrestre, Canale 8 visibile sul canale numero 13 nella regione Abruzzo. Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video da tutta Italia collegandosi al sito ufficiale www.canaleotto.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ASCOLI

Le probabili formazioni di Napoli Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano, Zielinski, Machach; Osimhen. Risponderà l’Inter allenata da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Leali; Baschirotto, Avlonitis, Quaranta, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Eramo; Sabiri; Bidaoui, Dionisi.

