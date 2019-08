Diretta Napoli Barcellona/ Streaming video e tv: amichevole a Miami senza Messi!

La diretta Napoli Barcellona, giovedì 8 agosto 2019 alle ore 1.30 italiane (ore 19.00 a Miami dove si svolgerà il match) sarà una sfida amichevole tra la formazione partenopea e quella catalana. Tour americano per la squadra di Carlo Ancelotti e amichevole di prestigio contro il Barca che rappresenta sempre l’elite europea, anche se reduce da due grandi delusioni in Champions League negli ultimi due anni, maturate contro Roma e Liverpool sprecando in entrambi i casi 3 gol di vantaggio tra andata e ritorno. Non sarà della partita Leo Messi, alle prese con un problema fisico, mentre il Napoli si presenterà all’appuntamento galvanizzato dagli ultimi successi internazionali, ottenuti in particolare contro Liverpool e Marsiglia in amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

L’amichevole Napoli Barcellona, giovedì 8 agosto 2019 a Miami, si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul satellite di Sky, sul canale numero 251 di Sky Sport, esclusivamente in pay per view, acquistando la partita con il codice 421851 previo pagamento di 10 euro. Non sarà prevista diretta streaming video via internet del match visto che i contenuti Primafila su Sky sono visibili solamente tramite decoder.

NAPOLI BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dell’amichevole Napoli Barcellona, giovedì 8 agosto 2019 a Miami alle ore 1.30, fuso orario italiano. Napoli in campo con un 4-4-2, Meret in porta, Hjsay, Manolas, Luperto e Ghoulam nella difesa a quattro, Callejon e Mertens laterali di centrocampo pronti a inserirsi sulle fasce con Elmas e Fabian Ruiz centrali, mentre in attacco faranno coppia Insigne e Milik. Risponderà il Barcellona di Valverde con Neto tra i pali e Semedo, Piqué, Umtiti e Jordi Alba titolari in difesa. Centrocampo a tre con De Jong affiancato da Puig e Rakitic, vista l’assenza di Messi il tridente offensivo sarà composto da Griezmann, Dembelé e Suarez.



