Diretta/ Napoli Bologna (Serie A) streaming video tv: partenopei, clima bollente

Napoli Bologna, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Clima bollente in casa dei partenopei dopo l’ultima vittoria sfumata in casa del Sassuolo. Sembrava fatta dopo il rigore trasformato al 90′ da Insigne, ma un altro penalty di Caputo al 95′ ha gelato di nuovo gli azzurri in una stagione difficile. Napoli ancora in corsa per la Champions, considerando il recupero ancora da disputare contro la Juventus, ma le polemiche stanno consumando l’ambiente con Insigne uscito furioso dal Mapei Stadium e Mario Rui che ha avuto un altro battibecco in allenamento. Proverà ad approfittare della situazione un Bologna che dopo la brillante vittoria contro la Lazio è caduto a Cagliari nel turno infrasettimanale: la fame di punti salvezza dei sardi ha fatto la differenza, anche se Sinisa Mihajlovic ha mal digerito un match indirizzato dagli episodi, con i felsinei che hanno sprecato le occasioni a loro disposizione per ottenere almeno un pareggio alla Sardegna Arena.

La diretta tv di Napoli Bologna sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Bologna presso lo stadio Diego Armando Maradona. I padroni di casa allenati da Gennaro Gattuso scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne, Mertens. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Napoli e Bologna, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.55 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 6.00 volte la posta scommessa.

