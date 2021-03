Diretta/ Sassuolo Napoli streaming video DAZN. Gattuso per la Champions (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI: TANTI ASSENTI PER GATTUSO MA..

Sassuolo Napoli, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Gattuso ancora alla ricerca della qualificazione in Champions League per il suo Napoli che vuole restare aggrappato all’obiettivo nonostante gli alti e bassi dell’ultimo periodo. Azzurri che hanno perso nelle ultime 2 trasferte contro Genoa e Atalanta ma hanno vinto in casa le sfide contro Parma, Juventus e Benevento. Il quarto posto resta a 3 punti di distanza ma i partenopei devono ancora recuperare il match contro la Juventus, quello d’andata: c’è la possibilità di rientrare nell’Europa che conta ma solo attraverso la continuità di risultati. A partire da questo match contro il Sassuolo, fondamentale per ripartire anche se i neroverdi dopo aver rinviato il match contro il Torino restano a -8 proprio dagli azzurri: vincendo questa sfida potrebbero ritrovarsi virtualmente a -2 dalla zona Europa, situazione che potrebbe moltiplicare gli stimoli per gli emiliani in vista del finale di campionato.

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Napoli sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tre partite di Serie A per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Napoli presso il Mapei Stadium. I padroni di casa allenati da Roberto De Zerbi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gennaro Gattuso con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Sassuolo e Napoli, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.05 volte la posta scommessa.

