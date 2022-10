Diretta/ Napoli Bologna streaming video tv: Spalletti sogna la fuga (Serie A)

DIRETTA NAPOLI BOLOGNA: TUTTO FACILE PER SPALLETTI!

Napoli Bologna, in diretta domenica 16 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la 1o^ giornata del campionato di Serie A. Partenopei reduci da 9 vittorie consecutive tra campionato e Champions League, una striscia impressionante che ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di prendere il comando della classifica e di qualificarsi anticipatamente agli ottavi di finale della massima competizione europea dopo il 4-2 rifilato all’Ajax.

Montagna ardua da scalare per un Bologna che continua a palesare difficoltà, l’ultimo pareggio interno contro la Sampdoria ha ulteriormente rallentato il cammino dei felsinei che hanno vinto solo una delle prime 9 partite del campionato di Serie A. Il 28 ottobre 2021 il Napoli ha vinto col punteggio di 3-0 l’ultimo precedente casalingo contro il Bologna, i felsinei non riescono ad imporsi in casa dei partenopei dall’1-2 del primo dicembre 2019.

COME VEDERE LA PARTITA NAPOLI BOLOGNA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Napoli Bologna non sarà una di quelle che per questa 10^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Napoli Bologna sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Bologna, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Risponderà il Bologna allenato da Thiago Motta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebisher, Dominguez, Barrow; Zirkzee.

NAPOLI BOLOGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 12.00.











