Diretta Napoli Brescia/ Streaming video tv: Germani sempre più in volo (basket A1)

DIRETTA NAPOLI BRESCIA: GERMANI SENZA LIMITI!

Napoli Brescia è in diretta dal PalaBarbuto alle ore 20:10 di domenica 10 aprile: la partita è valida per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, e mette a confronto due squadre reduci da vittorie che però hanno un passo assolutamente diverso, come differente è la loro classifica. Il colpo di Napoli a Treviso è stato fondamentale per tenere a distanza di sicurezza le ultime due della classifica: era una sfida diretta che la GeVi ha condotto di autorità al PalaVerde rimanendo sempre in vantaggio, e riacquistando una fiducia che si stava decisamente perdendo.

Brescia però in questo momento viaggia su un piano completamente superiore: quella contro Trento, peraltro assolutamente netta, è stata la tredicesima vittoria consecutiva di una squadra che sembra davvero non conoscere limiti e che ha già strappato con largo anticipo il pass per i playoff, volendo ora verificare le possibilità di inserirsi nella corsa alla vittoria della regular season. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Napoli Brescia, ma nel frattempo possiamo anche fare una valutazione sui temi principali che emergeranno dal match.

DIRETTA NAPOLI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Brescia sarà disponibile su Eurosport 2, canale accessibile agli abbonati Sky al numero 211 del loro decoder; l’altro modo di assistere alla partita è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Lega Basket e fornisce dunque tutte le gare in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre la possibilità di consultare liberamente il sito della stessa Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per avere tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Napoli Brescia, almeno sulla carta, sorride totalmente alla Leonessa: la Germani infatti sta volando, è di gran lunga la squadra più in forma del campionato e le 13 giornate consecutive hanno portato grande entusiasmo in seno a una società che anche negli ultimi anni ha sempre fatto bene, tanto da riuscire a timbrare una semifinale dei playoff e giocare (pur perdendola) una finale di Coppa Italia. Adesso chiaramente tutte le rivali di Brescia aspettano al varco Alessandro Magro, aspettando una sconfitta che potrebbe spezzare la magia; per il momento però la Leonessa vola alto e spera di non fermarsi, per poi concentrarsi sulla corsa nei playoff che a questo punto potrebbe anche portare in dote la finale.

Per quanto riguarda Napoli, la stagione era iniziata davvero bene ma poi lungo la strada si è perso qualcosa; a farne le spese è stato Stefano Sacripanti il cui esonero è stato fortemente criticato dai colleghi, in panchina per la GeVi è arrivato Maurizio Buscaglia che proprio a Brescia aveva ottenuto una salvezza lo scorso anno. La vittoria di Treviso è stata fondamentale soprattutto per ritrovare il morale e affrontare l’attuale corazzata bresciana senza l’assillo di dover per forza vincere; chiaramente il discorso salvezza è lungi dall’essere concluso, ma settimana scorsa Napoli ne ha scritto un capitolo abbastanza fondamentale…











