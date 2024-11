DIRETTA TORTONA BRESCIA: LA BERTRAM RICERCA IL SUCCESSO

La diretta Tortona Brescia è in programma per domenica 17 novembre 2024 alle ore 17:30 presso l’impianto PalaFerraris di Casale Monferrato come partita valida per l’ottava giornata della Serie A1 di basket 2024/2025. Accantonato l’impegno europeo infrasettimanale in Champions League contro il Benfica, i piemontesi tornano a disputare un sfida in campionato dopo aver collezionato due sconfitte consecutive rispettivamente contro la Pallacanestro Reggiana e la Virtus Bologna, senza più dunque smuoversi dagli otto punti sin qui conquistati ed occupando dunque l’ottava posizione.

In precedenza la Bertram aveva però saputo vincere contro Trapani e Dinamo Sassari e ritornare alla vittoria significherebbe anche poter riagganciare la Germani Brescia, che si trova invece al sesto posto con dieci punti guadagnati al pari di Olimpia Milano, Trieste e Trapani che si trovano però davanti ai lombardi grazie ad un migliore quoziente canestri. La sfida diretta tra Trieste e Trapani di questo weekend potrebbe essere l’ideale per tentare di portarsi a ridosso delle posizioni più alte di una classifica guidata ancoa dall’imbattuto Trento che insegue l’ottavo successo consecutivo in altrettante gare.

DIRETTA TORTONA BRESCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chiunque volesse seguire con i propri occhi la diretta Tortona Brescia senza doversi recare di persona al PalaCarrara dovrà per forza di cose disporre di un abbonamento valido a DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di Serie A1 di basket per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. La diretta Tortona Brescia sarà visibile sul proprio televisore anche se si dispone di una smart tv. La partita sarà dunque disponibile via streaming utilizzando lo smart phone, il tablet oppure direttamente dal browser sul proprio pc.

DIRETTA TORTONA BRESCIA: L’ANALISI DELLA PARTITA

La diretta Tortona Brescia ci consegna una partita che si preannuncia abbastanza equilibrata e dall’esito incerto vista la situazione di classifica. Le due compagini sono distanti solo due punti l’una dall’altra ed è ovvio che i bianconeri proveranno a riacciuffare i biancoblu che erano invece riusciti a staccarli nella scorsa giornata di campionato quando avevano vinto in trasferta contro Cremona e la Bertram era stata invece sconfitta in casa della Pallacanestro Reggiana.

Secondo le quote offerte dai bookmakers delle varie agenzie di scommesse sportive, la Derthona parte comunque in vantaggio e viene individuata come la favorita per ottenere il successo questo pomeriggio facendo soprattutto valere il fattore campo. Tuttavia, negli ultimi cinque incroci avvenuti tra queste due squadre a partire dal 2022 sono sempre stati i lombardi ad imporsi in ogni occasione e coach Giuseppe Poeta non vuole certo interrompere questa striscia di vittorie consecutive con i suoi giocatori.