DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: PARTITA DI LUSSO IN LOMBARDIA

Non servono molte presentazioni per la diretta Brescia Virtus Bologna, la partita che ci attende alle ore 18.15 di stasera, domenica 1° dicembre 2024, naturalmente dal PalaLeonessa A2A della città lombarda come big-match della nona giornata del campionato di Serie A di basket, che torna dopo la sosta per la Nazionale. Basta infatti uno sguardo alla classifica per cogliere l’importanza della posta in palio nella diretta Brescia Virtus Bologna, che metterà oggi di fronte due squadre fra le prime cinque, sicuramente entrambe fra le più ambiziose.

La Germani Brescia punta all’aggancio, considerando che ha 12 punti contro i 14 invece già all’attivo della Virtus Segafredo Bologna, che ha potuto tirare un attimo il fiato almeno per quanto riguarda l’attività in campo nazionale, perché sappiamo bene come l’Eurolega invece non si fermi nemmeno nelle finestre dedicate agli impegni delle Nazionali. In ogni caso l’ultimo periodo è stato un po’ più tranquillo anche per la V Nera, sarà interessante capire se anche questa potrebbe essere una variabile in vista della diretta Brescia Virtus Bologna…

BRESCIA VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Ci sono belle notizie per tutti i tifosi e gli appassionati, dal momento che la diretta Brescia Virtus Bologna in tv sarà disponibile anche in chiaro per tutti su DMAX, dal momento che si tratta della partita selezionata appunto per la visione in chiaro in questa giornata di campionato. A ciò si aggiunge naturalmente la diretta Brescia Virtus Bologna in streaming video, che sarà garantita per gli abbonati alla piattaforma DAZN, come per tutta la Serie A di basket.

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: COME SI ARRIVA AL BIG-MATCH?

Verso la diretta Brescia Virtus Bologna, possiamo adesso approfondire la situazione in campionato di entrambe le formazioni. Per Brescia fino a questo momento ci sono state sei vittorie in otto partite, prima della sosta la Germani aveva colto due successi consecutivi in trasferta, in particolare era stato ottimo il successo per 78-85 sul campo di Tortona giusto due settimane fa. In casa invece l’ultimo impegno risale ad un mese fa ed era stata invece la sconfitta contro Trapani, per cui la Germani proverà a rilanciarsi davanti al pubblico amico, a caccia di una vittoria che avrebbe notevole peso specifico per la la stagione dei lombardi.

La Virtus Bologna arriva invece a questa partita con sette vittorie e una sola sconfitta, il doppio impegno quindi non pesa molto in campionato, mentre sappiamo purtroppo che il discorso è differente in Eurolega. Prima della sosta c’era stata una bella vittoria casalinga 95-85 contro Sassari, però l’ultima trasferta aveva portato la finora unica sconfitta, anche abbastanza inattesa sul campo della pericolante Varese. Questo è il quadro della situazione, ma naturalmente abbiamo grandi attese per la diretta Brescia Virtus Bologna…