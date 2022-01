Diretta/ Napoli Fortitudo Bologna streaming vide tv: voglia di riscatto (Serie A1)

DIRETTA NAPOLI FORTITUDO BOLOGNA: SFIDA INCERTA!

Napoli Fortitudo Bologna è in diretta alle ore 18.00 di domenica 16 gennaio 2022: sfida valida per il recupero della 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Voglia di riscatto per entrambe le formazioni, chiamate ad aumentare i giri dopo le ultime sconfitte. Napoli ko in casa contro Trento il 19 dicembre scorso e poi, nel primo impegno del 2022, sul campo di Venezia, con la formazione partenopea che resta comunque in zona play off ma ha perso buone occasioni per salire ulteriormente in classifica.

Dall’altra parte la Fortitudo divide la scomoda penultima posizione in classifica assieme a Cremona, con 2 sole lunghezze di vantaggio su Varese fanalino di coda della classifica. Bolognesi nettamente battuti in casa da Sassari nell’impegno del 12 gennaio scorso, un ko che non ha permesso di dare continuità al successo ottenuto proprio contro Varese che aveva regalato una boccata d’ossigeno importante alla classifica fortitudina. I felsinei hanno vinto 4 delle ultime 5 sfide contro Napoli in campionato ma le due squadre non si affrontano dal 2008.

DIRETTA NAPOLI FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Fortitudo Bologna non sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque l’appuntamento con questo recupero della Serie A1 di basket sarà in esclusiva su Discovery Plus, che ne è broadcaster ufficiale: di conseguenza questa e tutte le altre gare saranno fornite agli abbonati (il servizio è a pagamento) in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Fortitudo Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, mentre l’eventuale successo della Fortitudo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

