DIRETTA NAPOLI HATAYSPOR/ Video streaming tv: focus sulla squadra turca (29 luglio 2023)

DIRETTA NAPOLI HATAYSPOR: FOCUS SUI TURCHI

Aspettando la diretta di Napoli Hatayspor, spendiamo qualche parola in più adesso sugli avversari dei campioni d’Italia del Napoli in questa partita amichevole di mezza estate. Innanzitutto, osserviamo che l’Hatayspor è una società polisportiva turca (come succede molto spesso da quelle parti con le società sportive) con sede ad Antiochia, fondata nel 1967 anche se la prima stagione per la sezione di calcio risale al 1969-1970. Dobbiamo spendere poi qualche parola in più sul dramma vissuto dall’Hatayspor nella scorsa stagione, dal momento che Antiochia è stata una delle città più colpite dal devastante terremoto che ha sconvolto la Turchia e la Siria nel febbraio scorso.

Di conseguenza, l’Hatayspor e anche il Gaziantep si sono dovute ritirare dal torneo, ma la Federazione le ha giustamente “protette”, sancendo che queste due società non sarebbero retrocesse nonostante non abbiano più giocato da quel momento in poi. Ripartire ovviamente non sarà facile, ma una bella amichevole contro una big internazionale come il Napoli assume naturalmente una valenza ancora più speciale per l’Hatayspor. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NAPOLI HATAYSPOR STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv della sfida Napoli Hatayspor sarà disponibile in pay per view. Infatti il match tra i partenopei e i turchi si potrà vedere sia su Sky sul canale 251. Tuttavia la partita non fa parte dei pacchetti Sky Calcio o Sky Sport, ragion per cui servirà acquistarla a parte in pay per view al prezzo di 9,99 euro.

AMICHEVOLE PIÙ SIGNIFICATIVA!

Napoli Hatayspor in diretta sabato 29 luglio 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro sarà una sfida amichevole. Il Napoli di Rudi Garcia si prepara per una nuova amichevole contro l’Hatayspor. Dopo gli incontri con l’Anaune e il pareggio con la SPAL a Dimaro, gli azzurri si spostano a Castel di Sangro per affrontare la formazione turca in quello che sarà il terzo match pre-stagionale.

A soli tre settimane dall’esordio in campionato contro il Frosinone, il Napoli sta continuando la sua preparazione con impegno. Il programma prevede ulteriori incontri contro Girona, Augsburg e Apollon, al fine di affinare la forma fisica e la coesione di squadra prima dell’inizio ufficiale della stagione. La squadra Campione d’Italia in carica ha confermato la presenza dei giocatori chiave che hanno contribuito al trionfo dello Scudetto, con l’attesa di nuovi arrivi, soprattutto in difesa e probabilmente anche a centrocampo, per completare la rosa in vista della prossima stagione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI HATAYSPOR

Le probabili formazioni della diretta Napoli Hatayspor, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Napoli, Rudi Garcia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Risponderà l’Hatayspor allenato da Volkan Demirel con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Kardesler; Alici, Bekaroglu, Yilmaz, Kanak; Aabid, Boudjemaa, Aksoy; Kaabi, Dudziak; Luis.

