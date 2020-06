Diretta Napoli Inter/ Streaming video Rai 1: chi andrà in finale? (Coppa Italia)

Pubblicità

Napoli Inter, diretta dall’arbitro Rocchi questa sera, sabato 13 giugno 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio San Paolo di Napoli, sarà una sfida valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I partenopei sono favoriti grazie alla vittoria dell’andata a San Siro, ottenuta grazie a un gol di Fabian Ruiz nella ripresa. Sono passati quattro mesi e nel frattempo è cambiato il mondo: le incognite sono tante in una partita che vedrà le squadre di Gennaro Gattuso e Antonio Conte tornare in campo per la prima volta dopo la lunghissima pausa dovuta alla pandemia di Coronavirus. Difficile dunque dire cosa potremmo attenderci da questa Napoli Inter così particolare, di certo i nerazzurri sono chiamati all’impresa per ribaltare la situazione: ricordiamo che in caso di vittoria dell’Inter per 0-1 si andrà direttamente ai calci di rigore, perché sono stati aboliti i tempi supplementari, aggravio di fatica che in questo momento potrebbe essere eccessivo per i giocatori. Il fattore campo comunque non è detto che possa essere poi così importante: si gioca a porte chiuse e finora tra Napoli e Inter in stagione ha sempre vinto la squadra in trasferta, ricordando anche il successo interista per 1-3 proprio al San Paolo nel giorno dell’Epifania. Una vita fa…

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Inter sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, naturalmente canale numero 1 del telecomando, perché la tv di Stato detiene i diritti di trasmissione in esclusiva della Coppa Italia, con cui il nostro calcio riparte dopo tre mesi di stop. Si potrà anche seguire l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite l’applicazione Rai Play oppure sul sito ufficiale raiplay.it per vedere incontro tramite smart tv oppure pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Napoli Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, saranno naturalmente condizionate dalla lunga inattività, ma almeno sulla carta ci attendiamo tutti i migliori in campo, perché in 90 minuti ci si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia. Possiamo disegnare il Napoli di Gattuso con un modulo 4-3-3 nel quale avremo Meret in porta; difesa a quattro con Di Lorenzo a destra, Maksimovic e Koulibaly centrali, Mario Rui terzino sinistro; a centrocampo il terzetto formato da Zielinski, Demme e Fabian Ruiz; Callejon ala destra, Mertens prima punta e Insigne a sinistra. La replica di Antonio Conte dovrebbe invece prevedere un 3-4-1-2 con Eriksen titolare da trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez; meno novità in difesa, con Handanovic protetto da Skriniar, De Vrij e Bastoni; a centrocampo infine i quattro titolari potrebbero essere da destra a sinistra Candreva, Barella, Brozovic e Young.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida Napoli Inter, andiamo infine a esaminare le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 2.75 (segno 1), mentre l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.55 (segno X) e il successo esterno è proposto invece a una quota di 2.50, dunque il segno 2 per la vittoria dell’Inter sembra essere (sia pure di poco) l’ipotesi più probabile secondo Snai.



