DIRETTA/ Napoli Inter (risultato 0-0) streaming video tv: in campo!

Napoli Inter è il grande posticipo che chiude la giornata di Serie A: tra pochi minuti si comincerà a giocare al San Paolo, nella breve attesa diamo ancora spazio a qualche numero che ci descrive un campionato finora molto diverso per queste due big. Il Napoli ora di Gennaro Gattuso infatti ha solamente 24 punti in classifica, frutto di sei vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte. Anche la differenza reti (+5) evidenzia le difficoltà dei partenopei, perché i 27 gol segnati sono solo pochi di più rispetto ai 22 subiti. Altra musica per l’Inter di Antonio Conte, capolista con tredici vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta che hanno portato 42 punti in classifica, la differenza reti invece è pari a +22 grazie a ben 36 gol segnati e soprattutto soli 14 invece subiti, miglior difesa del campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: leggiamo le formazioni ufficiali di Napoli Inter, poi la partita comincia! NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, L. Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte (Agg. di Mauro Mantegazza)

Ricordiamo a tifosi e appassionati che la diretta tv di Napoli Inter sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky, con Sky Sport uno e Sky Sport Serie A (i numeri 201 e 202) come principali punti di riferimento. Di conseguenza anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare.

Napoli Inter, in diretta alle ore 20.45 di questa sera naturalmente dallo stadio San Paolo, sarà il posticipo di lusso in conclusione della diciottesima giornata di Serie A che ci ha riportato il campionato al termine del periodo delle festività. C’è grande attesa per Napoli Inter, anche se gli obiettivi delle due squadre sono molto diversi. Per il Napoli, la vittoria sul campo del Sassuolo prima di Natale ha riportato un minimo di serenità, ma il cammino da fare è ancora molto lungo per tornare nelle posizioni che dovrebbero competere ai partenopei. Gennaro Gattuso avrebbe insomma bisogno di una vittoria di prestigio, ci proverà in quello che per lui è un derby personale, ma di fronte ci sarà l’Inter di Antonio Conte che vorrà continuare a volare molto in alto. La vittoria contro il Genoa ha consentito ai nerazzurri di chiudere il 2019 al comando della classifica, ma sarà naturalmente il 2020 l’anno che ci dirà se l’Inter è davvero rinata. Cominciarlo con una vittoria al San Paolo sarebbe un ottimo passo avanti verso la risposta più positiva…

Non siamo lontani dalla diretta di Napoli Inter, la partita di cartello in questa 18^ giornata di Serie A: naturalmente il quadro dei precedenti è troppo ampio per poterlo raccontare in poche righe, possiamo dire che i partenopei sono imbattuti al San Paolo da quattro anni e, precisamente, da un quarto di finale di Coppa Italia che l’Inter di Roberto Mancini aveva vinto nel finale con Stefan Jovetic e Adem Ljajic. Una partita che per di più era diventata “famosa” per gli insulti di Maurizio Sarri nei confronti dello stesso Mancini; il Napoli ha ottenuto il suo ultimo successo interno in maniera roboante, un 4-1 maturato nella penultima giornata dello scorso campionato che aveva costretto i nerazzurri a qualificarsi in Champions League sul filo di lana. Quel giorno avevano segnato Piotr Zielinski, Dries Mertens e Fabian Ruiz con una doppietta, prima del rigore di Mauro Icardi; se ci riferiamo alla sola Serie A scopriamo che l’Inter non fa un colpo esterno addirittura dall’ottobre 1997, campionato al termine del quale i partenopei erano retrocessi. A firmare il 2-0 in favore della squadra di Gigi Simoni erano stati quel giorno Fabio Galante e un’autorete di Francesco Turrini, il Napoli aveva in panchina Carlo Mazzone. (agg. di Claudio Franceschini)

Eccoci in vista della diretta tra Napoli e Inter e certo in attesa di poter dare la parola al campo, è giusto anche dare spazio ai due allenatori che oggi non mancheranno al San Paolo nella 19^ giornata della Serie A. Padrone di casa in terra campana sarà Gennaro Gattuso, arrivato solo lo scorso 11 dicembre a sostenere la guida degli azzurri, dopo l’ottima parentesi Ancelotti. Una gravosa responsabilità dunque sulle spalle del tecnico di Corigliano Calabro che per ora non sta sostenendo però con successo visto che in appena due partite la media punti è solo di 1.50 e certo mancano ancora le prestazioni convincenti. Di contro oggi ci sarà Antonio Conte, che ha dalla sua risultati e prestazioni. I nerazzurri sotto la sua guida hanno infatti realizzato una media punti di 2,13 a match e certo stanno regalando grandi emozioni ai tifosi, specie nel campionato di Serie A. (agg Michela Colombo)

Parlando adesso delle probabili formazioni di Napoli Inter, ricordiamo che Gennaro Gattuso si è affidato al 4-3-3 come modulo di riferimento per il suo Napoli. In difesa, dove le scelte sono ridotte a causa di alcuni infortuni (su tutti Koulibaly), scegliamo come titolari Meret fra i pali e davanti a lui Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui, anche se quest’ultimo in ballottaggio con Hysaj. Non sembrano esserci molti dubbi a centrocampo, dove i favoriti sono Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. Il discorso si fa invece più complicato in attacco, dove potremmo disegnare il tridente con Callejon, Milik e Insigne, ma scalpitano pure Mertens e Lozano. Nell’Inter rientrano dalle squalifiche Lautaro Martinez e Brozovic: il primo tornerà titolare in attacco naturalmente con Lukaku, il secondo guiderà il centrocampo affiancato da Vecino e magari Sensi, che sta tornando a pieno regime come anche Barella. La mediana del 3-5-2 nerazzurro sarà completata da Candreva e da Biraghi a sinistra, pesa l’assenza di D’Ambrosio che sarebbe stato in corsa con Godin e Bastoni anche per affiancare De Vrij e Skriniar nella difesa a tre davanti ad Handanovic.

Per completare il discorso su Napoli Inter, ecco uno sguardo anche alle quote per il pronostico. Regna l’equilibrio secondo l’agenzia Snai, infatti il segno 1 è quotato a 2,50 mentre con il segno 2 si arriva a 2,70. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe invece il pareggio, perché il segno X vale 3,50 volte la posta in palio.



