Diretta Inter Napoli/ Streaming video Rai: la semifinale d’andata (Coppa Italia)

Inter Napoli, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 12 febbraio 2020. Si tratta della semifinale d’andata di Coppa Italia: Inter Napoli sarà dunque il primo atto di una sfida che si completerà il 5 marzo al San Paolo, dal momento che la semifinale è l’unico turno di Coppa che prevede andata e ritorno. Partita di grande fascino ma tra due squadre che stanno vivendo stagioni opposte. L’esaltante rimonta nel derby ha portato l’Inter di Antonio Conte in testa alla classifica del campionato, con la trasferta all’Olimpico nel mirino e la Coppa Italia di mezzo, come possibilità comunque affascinante per vincere qualcosa. Il rischio tuttavia è che Inter Napoli passi in secondo piano, lusso che invece Gennaro Gattuso non si può permettere. La sconfitta casalinga contro il Lecce ha detto che in Serie A la situazione è davvero complicata, dunque proprio la Coppa Italia potrebbe salvare l’intera stagione, i partenopei ci puntano molto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Napoli sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno (naturalmente canale numero 1 del telecomando), come da tradizione per le partite di cartello nelle fasi decisive della Coppa Italia. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite sito oppure applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

Passando a presentare anche le probabili formazioni di Inter Napoli, Antonio Conte vive questa partita di Coppa Italia fra il derby e la trasferta sul campo della Lazio, che in campionato avrà un peso enorme. Nell’ottica del turnover possiamo dare per certi i rientri di Bastoni e Lautaro Martinez, squalificati col Milan. In porta spazio ancora a Padelli per non correre rischi con Handanovic, in difesa con Bastoni le altre due maglie sono ancora da assegnare, con Skriniar, De Vrij, Godin e Ranocchia tutti in corsa – e sarà interessante capire quanti dei titolari classici saranno in campo. In attacco invece a Lukaku non si rinuncia praticamente mai, dunque potremmo rivedere la LuLa. Infine il centrocampo dove ci potrebbe essere ampio turnover sulle fasce con Moses e Biraghi titolari, mentre nel cuore della mediana potremmo vedere Eriksen titolare dopo la panchina nel derby, al suo fianco due fra Brozovic, Barella e Vecino. Gennaro Gattuso invece ora alla Coppa Italia assegna la priorità. Il turnover comunque ci sarà, ma con nomi di spicco. In porta potrebbe esserci Meret al posto di Ospina, così come Manolas potrebbe prendere il posto di Koulibaly o Maksimovic nella coppia difensiva centrale; Di Lorenzo e Mario Rui invece confermati come terzini. A centrocampo ecco Elmas, che era squalificato in campionato, ci potrebbe poi essere spazio anche per Allan che era rimasto in panchina contro il Lecce, dunque solo Demme potrebbe dover affrontare il doppio impegno. Infine in attacco disegniamo il tridente con Callejon (altro panchinaro tre giorni fa) a destra e Insigne a sinistra, ai fianchi della prima punta Milik.

PRONOSTICO E QUOTE

Per finire, diamo uno sguardo anche al pronostico per Inter Napoli, basato sulle quote dell’agenzia Snai. Nerazzurri favoriti per la vittoria, dunque il segno 1 è proposto a 1,95 mentre poi si sale a quota 3,60 in caso di segno X ed infine il segno 2 varrebbe 3,70 volte la posta in palio per chi crederà in un colpaccio esterno del Napoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA