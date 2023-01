DIRETTA/ Napoli Juventus video streaming tv: i grandi numeri di una storia mitica

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS: TESTA A TESTA

Quali sono i precedenti della diretta di Napoli Juventus? Considerando ogni competizione e anche le sfide a Torino si parla di 178 partite disputata con 44 successi degli azzurri, 84 dei bianconeri e 50 pareggi. La squadra campana ha segnato 200 reti e quella piemontese 276. Lo scorso anno al Diego Armando Maradona vinsero i padroni di casa in rimonta. La squadra di Max Allegri fu straordinaria nel primo tempo, sbloccandola dopo 10 minuti con un gol di Alvaro Morata che sfruttava un errore di Kostas Manolas. Politano la pareggiava all’ora di gioco con rete decisiva nel finale di Koulibaly.

Probabili formazioni Napoli Juventus/ Quote, Arkadiusz Milik è il grande ex

La squadra bianconera non vince a Napoli contro gli azzurri dal marzo del 2019 quando si impose per 2-1. La partita fu in parte influenzata da un rosso diretto al 25esimo di Meret. La sbloccava poco dopo Pjanic con raddoppio di Emre Can subito dopo. Nella ripresa proprio il bosniaco veniva espulso facendo tornare la gara in un dieci contro dieci. Callejon segnava la rete che dimezzava lo svantaggio, ma nel finale fu decisivo un errore sul dischetto di Lorenzo Insigne. (Matteo Fantozzi)

Probabili formazioni Inter Verona/ Diretta tv: Lautaro Martinez in striscia positiva

NAPOLI JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Napoli Juventus sarà disponibile in esclusiva su DAZN, emittente detentrice di tutte le gare del campionato di calcio di Serie A. Attraverso l’acquisto dell’abbonamento mensile o annuale, sarà possibile vedere il big match anche in diretta tv attraverso Zona DAZN, acquistando il servizio sul sito di Sky e collegandosi sul canale di riferimento.

La diretta streaming video, sempre offerta da DAZN, è possibile visualizzarla su qualsiasi dispositivo come computer, smartphone, tablet o console di gioco. L’incontro sarà commentato da Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni Lecce Milan/ Diretta tv: che intrecci nei due attacchi!

SFIDA INFUOCATA AL MARADONA

La diretta di Napoli Juventus, in programma venerdì 13 gennaio alle ore 20:45, racconta di una delle classiche del nostro campionato, ora più che mai fondamentale in ottica Scudetto con gli azzurri primi a 44 punti e i bianconeri appena dietro, a pari punti col Milan, a 37. Sette lunghezze che al termine di questo big match potrebbero rimanere gli stessi oppure portarsi in doppia cifra per gli uomini di Spalletti. L’eventuale vittoria di Allegri nella sfida in panchina tutta toscana, garantirebbe alla Vecchia Signora di accoricare a soli quattro punti.

Il Napoli, che ha collezionato la prima sconfitta in campionato in occasione del match d’esordio del 2023 contro l’Inter, ha ripreso a marciare come aveva abituato superando 2-0 la Sampdoria grazie ai gol di Osimhen e il rigore di Elmas. I bianconeri sono a due successi in altrettante partite nell’anno nuovo avendo battuto di misura la Cremonese con la punizione allo scadere di Milik, prima da ex al Maradona, e con il medesimo risultato l’Udinese in virtù del gol di Danilo su assist di un ritrovato Chiesa.

NAPOLI JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Juventus vedono gli azzurri scendere in campo con il consueto 4-3-3 di Spalletti. Meret in porta, il capitano Di Lorenzo a destra mentre sulla sinistra confermato Mario Rui, reduce dall’assist decisivo per Osimhen. Coppia centrale Rrahmani-Kim con Juan Jesus pronto eventualmente a subentrare. Il rientro di Zielinski permette al Napoli di ritrova il centrocampo con il polacco, Anguissa e Lobotka in regia. In attacco ballottaggio Lozano-Politano con il messicano in pole rispetto all’esterno azzurro, protagonista di un rigore sbagliato sullo 0-0 contro la Sampdoria. Completano il tridente Osimhen e Kvaratskhelia.

Allegri risponde con un 3-5-2 composto da Szczesny tra i pali e il trio difensivo tutto brasiliano con il recupero di Bremer al centro e i due braccetti che saranno Danilo e Alex Sandro. A destra l’esterno potrebbe essere proprio l’attesissimo Chiesa che ben ha figurato negli scampoli di gara contro Cremonese e Bologna, risultato decisivo con l’assist vincente per Danilo. Sul lato mancino spazio all’ex Francoforte Kostic, al centro Paredes dovrebbe prendere il posto di Locatelli con McKennie mezzala destra e Rabiot confermato sulla sinistra. In attacco Di Maria supporterà Milik, grande ex di serata. Niente da fare per i recuperi di Bonucci in difesa, Cuadrado sulle fasce, Pogba a centrocampo e Vlahovic in attacco, ancora alle prese con una fastidiosissima pubalgia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per scommettere sula diretta Napoli Juventus vedono favoriti gli uomini di Luciano Spalletti. Secondo Snai, la vittoria degli azzurri vale 1.95 la posta in palio mentre un successo esterno bianconero che manca dal 2019 è dato a 4. Segno X a 3.45. Entrambe le squadre riusciranno a segnare almeno un gol? La quota di riferimento vale 1.75 contro l’1.97 del No Gol. Spazio marcatori: l’eventuale undicesimo centro di Osimhen viene offerto a 2.75, il possibile gol dell’ex di Milik a 4.33. E se fossero i giocatore con maggiore tecnica a decidere il match? Kvaratskhelia da una parte a 3.60, il campione del mondo Angel Di Maria a 5.50











© RIPRODUZIONE RISERVATA