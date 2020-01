Diretta Napoli Juventus/ Streaming video tv: Sarri torna al San Paolo (Serie A)

Napoli Juventus, diretta dall’arbitro Mariani, è il grande posticipo della ventunesima giornata di Serie A che andrà in scena alle ore 20.45 di stasera, domenica 26 gennaio 2020, allo stadio San Paolo del capoluogo campano. Napoli Juventus è la partita dell’anno sotto il Vesuvio, a maggior ragione oggi, perché ci sarà il ritorno del grande ex Maurizio Sarri a rendere ancora più piccante questo incontro. Per la classifica invece il match sarà meno gustoso di quanto si sarebbe potuto pensare in estate, ad essere onesti: Napoli Juventus aveva tutto per essere considerata una sfida scudetto, invece gli azzurri con 24 punti in classifica ne hanno meno della metà rispetto alla Juventus, capolista a quota 51 punti. La sconfitta casalinga contro la Fiorentina è stata l’ennesima tappa di una stagione disgraziata, anche se nel frattempo magari la Coppa Italia ha restituito un po’ di morale. La Juventus invece va bene ovunque: in campionato arriva dalla vittoria contro il Parma, mentre in Coppa ha eliminato la Roma. Saprà fare il colpo anche al San Paolo?

La diretta tv di Napoli Juventus sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare su Sky Sport uno e Sky Sport Serie A, i canali numero 201 e 202 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

Scopriamo insieme anche le probabili formazioni attese per Napoli Juventus. Gennaro Gattuso dovrebbe schierare i partenopei con il modulo 4-3-3: Ospina in porta, davanti a lui ecco Hysaj oppure Luperto come terzino destro, poi Manolas e Di Lorenzo centrali e Mario Rui a sinistra. A centrocampo titolare il volto nuovo Demme con Zielinski e uno tra Fabian Ruiz ed Elmas, mentre nel tridente d’attacco le certezze sono Milik centravanti e Insigne a sinistra, con Callejon e Lozano a contendersi il posto da ala destra. La replica di Maurizio Sarri dovrebbe prevedere il 4-3-1-2: niente tridente di lusso, Higuain rischia infatti la panchina in favore di Ramsey alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala. A centrocampo riecco Bentancur con Pjanic e poi ballottaggio francese Matuidi-Rabiot per completare il reparto. Infine la difesa a quattro composta da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro davanti al portiere Szczesny.

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Napoli Juventus, basandoci sulle quote fornite dall’agenzia Snai. Favoriti gli ospiti della Juventus: il segno 2 è quotato a 2,05. Si sale poi a quota 3,55 in caso di segno X e siamo a 3,45 volte la posta in palio in caso di vittoria del Napoli per chi avrà creduto nel segno 1.



