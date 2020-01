Diretta Napoli Fiorentina/ Streaming video DAZN: riscatto per Gattuso? (Serie A)

Napoli Fiorentina verrà diretta dal signor Pasqua, si gioca sabato 18 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo di Napoli e sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Finora 3 sconfitte nelle 4 partite dell’era Gattuso: col nuovo tecnico in panchina dopo l’esonero di Carlo Ancelotti i partenopei sono caduti contro Parma, Inter e Lazio, pur non demeritando in nessuna di queste occasioni. Unica vittoria, per giunta in extremis, nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo: staccato di 11 punti dalla zona Champions League e di 5 punti dal sesto posto per l’Europa League, il Napoli cerca riscatto e una vittoria che per giunta tra le mura amiche del San Paolo manca dal match interno contro il Verona del 19 ottobre scorso. Dall’altra parte la Fiorentina ha appena ritrovato un successo che in campionato mancava dallo scorso 30 ottobre, dal match vinto in casa del Sassuolo. Anche domenica scorsa contro la Spal i viola hanno sofferto ma sono riusciti a spuntarla con un gol nel finale di German Pezzella, ossigeno per una classifica che vede ora la squadra di Iachini salire a +7 rispetto alla zona retrocessione, col nuovo allenatore che ha sostituito Montella ottenendo 4 punti nelle sfide contro Bologna e appunto Spal.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Fiorentina, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo di Napoli, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma solo sul canale numero 209 del satellite di Sky, DAZN 1. Il match sarà altrimenti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale di tre partite a giornata per la stagione 2019/20 del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Napoli Fiorentina sabato 18 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo di Napoli per la ventesima giornata del campionato di Serie A? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Napoli allenata da Gennaro Gattuso sceglierà il 4-4-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Risponderà la Fiorentina guidata in panchina da Giuseppe Iachini con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 1.60 la vittoria in casa, a 3.80 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 5.50. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.65 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.20.



