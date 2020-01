Diretta Juventus Parma/ Streaming video tv: Sarri, occhio a D’Aversa! (Serie A)

Juventus Parma, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, è il posticipo che alle ore 20.45 di stasera chiuderà il programma della domenica per la ventesima giornata di Serie A. I padroni di casa e campioni d’inverno sono i logici favoriti, tuttavia attenzione alle possibili insidie di Juventus Parma. La vittoria sul campo della Roma ha suggellato un girone d’andata eccellente per Maurizio Sarri, che gira a quota 48 punti in classifica, ma guai a sottovalutare un ottimo Parma. Gli uomini di Roberto D’Aversa infatti con la vittoria contro il Lecce sono arrivati alla metà del cammino con ben 28 punti: la salvezza è già molto vicina e si potrebbe fare addirittura qualche pensiero alla zona Europa League, a patto di non calare nel ritorno come nella scorsa stagione. Questo dunque è l’obiettivo del Parma, che un anno fa allo Stadium aveva pareggiato: gli emiliani sapranno essere anche questa sera un’insidia per una Juventus comunque in ottima forma?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Parma sarà garantita da Sky e i principali canali di riferimento saranno i numeri 201 e 202, cioè Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. In aggiunta, gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita dal servizio offerto da Sky Go per seguire la partita di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni attese per Juventus Parma. Modulo 4-3-1-2 per Maurizio Sarri, da capire se Dybala agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo e Higuain oppure se verrà avanzato al fianco di CR7, a discapito del Pipita e in favore di Ramsey. A centrocampo è ancora squalificato Bentancur e al suo posto dovrebbe giocare ancora Rabiot, ma spera pure Bernardeschi, infine in difesa si segnala un ballottaggio a sinistra fra Alex Sandro e Danilo, mentre in mezzo è “obbligata” la coppia Bonucci-De Ligt. Roberto D’Aversa in attacco ha come certezza il futuro bianconero Kulusevski, gli altri infatti vanno tutti gestiti essendo reduci da vari problemi fisici. A centrocampo si segnala invece un dubbio tra Barillà che rientra dalla squalifica e il nuovo acquisto Kurtic per affiancare Hernani e Kucka, sembra invece già tutto definito in difesa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Juventus Parma, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è proposto alla quota di 1,22. Si sale poi a 6,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine una vittoria esterna del Parma varrebbe ben 13,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



