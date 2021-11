Diretta/ Napoli Lecce (Primavera) streaming video tv: partenopei secondi

DIRETTA NAPOLI LECCE: PARTITA APERTA!

Napoli Lecce, in diretta venerdì 26 novembre 2021 alle ore 15.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Appuntamento importante per i partenopei che continuano a crescere e dopo l’ultima vittoria esterna contro il Torino sono riusciti a restare agganciati al secondo posto in classifica, a quota 16 punti a braccetto con Empoli e Fiorentina e con solo la Roma capolista avanti di 7 lunghezze in classifica.

L’appuntamento interno contro i salentini può rappresentare una chance interessante per gli azzurri contro un Lecce che a quota 8 punti resta terzultimo in classifica, davanti solo al Bologna e al Pescara. I pugliesi vengono peraltro da una durissima battuta d’arresto subita in casa con la Spal che si è imposta 1-5 e non vincono in campionato da 7 partite consecutive, ovvero dal successo esterno in casa del Verona del 18 settembre scorso.

DIRETTA NAPOLI LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Lecce Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Lecce Primavera, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo. Per il Napoli, Nicolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, De Marco, Saco, Spavone, Cioffi; Ambrosino, D’Agostino. Risponderà il Lecce allenato da Vito Grieco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borbei; Lemmens, Basic, Nizet, Ciucci; Salomaa, Canellas, Macrì; Mommo, Burnete, Vulturar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Arena Giuseppe Piccolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.



