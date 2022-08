Diretta/ Napoli Lecce streaming video tv: Spalletti per sognare (Serie A)

DIRETTA NAPOLI LECCE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Napoli Lecce, in diretta mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A. Spalletti cerca un successo per sognare, dopo le goleade contro Verona e Monza i partenopei hanno pareggiato a reti bianche in casa della Fiorentina, dimostrando non solo efficacia offensiva dunque ma anche una solidità importante nei big match, in attesa di conoscere gli esiti delle ultime trattative di mercato.

Probabili formazioni Napoli Lecce/ Quote, sarà Politano vs Di Francesco sulle ali?

Il Napoli proverà a tornare subito ai tre punti contro un Lecce fin qui quadrato ma che ha raccolto forse meno di quanto avrebbe potuto, muovendo per la prima volta la classifica nella scorsa giornata grazie al pareggio interno contro l’Empoli. Il 9 febbraio 2020 il Lecce ha vinto 2-3 l’ultimo precedente disputato in casa del Napoli, al 3 dicembre 2011 risale invece l’ultimo successo casalingo azzurro contro i salentini, ottenuto con il punteggio di 4-2.

Probabili formazioni Napoli Lecce/ Diretta tv: Spalletti non cambia? (Serie A)

DIRETTA NAPOLI LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Lecce non sarà una di quelle che per questa 4^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Napoli Lecce sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

DIRETTA/ Lecce Empoli (risultato 1-1): pareggio amaro

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE

Le probabili formazioni della diretta Napoli Lecce, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.50, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA