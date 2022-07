Diretta/ Napoli Maiorca streaming video tv: partenopei, test spagnolo (Amichevole)

DIRETTA NAPOLI MAIORCA: AZZURRI FAVORITI!

Napoli Maiorca, in diretta domenica 30 luglio 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, sarà una sfida amichevole tra la formazione partenopea e quella spagnola. Ancora un test internazionale per il Napoli dopo il rocambolesco pareggio contro i turchi dell’Adana Demirspor, un 2-2 maturato nei minuti finali con anche un gol di Mario Balotelli su rigore. Napoli che dopo le partenze illustri di Insigne, Mertens e Koulibaly sta lavorando per rinforzare la squadra, puntando ora sul portiere Kepa nel Chelsea.

Da questo test Luciano Spalletti si aspetta però una crescita dal punto di vista della forma, col Napoli che è calato atleticamente nel finale del match con i turchi. Il Maiorca l’anno scorso nella Liga spagnola ha strappato una sofferta salvezza, riscattando recentemente l’ex centravanti kosovaro della Lazio, Vedat Muriqi, che ha fatto molto bene nella seconda metà della scorsa stagione in Spagna. Maiorca reduce da una vittoria di misura nell’ultima amichevole disputata lo scorso 27 luglio contro lo Sporting Gijon.

DIRETTA NAPOLI MAIORCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Maiorca sarà disponibile, ma soltanto in pay per view: l’amichevole della squadra partenopea sarà infatti trasmessa su Sky Sport 251, canale che fa parte del bouquet della televisione satellitare ma che prevede l’acquisto del singolo match, a meno che si sia sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio. Il servizio di diretta streaming video di Napoli Maiorca sarà garantito come sempre dall’applicazione Sky Go, che potrà essere attivata senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MAIORCA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Maiorca, match che andrà in scena allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzi, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Lozano, Ruiz, Kvaratskhelia; Osimhen. Risponderà il Maiorca allenato da Javier Aguirre con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Riquelme; Raillo, Gaya, Copete; Gonzalez, Baba Mohammed, Sanchez, Cufre; Llabres, Prats, Lee.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Maiorca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Maiorca, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.10.

