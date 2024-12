PRONOSTICO NAPOLI LAZIO, PARLA FERNANDO ORSI (ESCLUSIVA)

Partita già col sapore di scudetto Napoli Lazio al Maradona per la 15^ giornata di Serie A. Napoli sempre leader in classifica con 32 punti legittimato dal successo col Torino in trasferta, Lazio a 28 punti dopo la sconfitta nella trasferta di Parma. Conte e Baroni dovranno preparare al meglio quest’incontro, quasi una partita a scacchi tra i due allenatori impegnati a scegliere l’alchimia tattica ideale per vincere. Confronto che si annuncia interessante con un Napoli sulla carta favorito e più forte dal punto di vista tecnico, ma una Lazio pronta a sovvertire il pronostico. Per il pronostico Napoli Lazio abbiamo sentito Fernando Orsi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Napoli Lazio, che partita sarà? Una bella partita che è già un match clou in questa fase iniziale di campionato, con una Lazio che non ci si aspettava in questa posizione così importante.

La Lazio potrebbe quindi vincere lo scudetto? Non credo che possa vincere lo scudetto ma potrebbe far bene. Poi nel calcio non si sa mai cosa può succedere.

Come giudica il campionato di Buongiorno? Ottimo, Buongiorno è diventato un punto di riferimento della difesa del Napoli. Una difesa che anche grazie a lui subisce pochi gol, Buongiorno ha preso il posto di Kim a livello di importanza nel Napoli.

Come pensa farà giocare il Napoli Conte? Al solito modo, il Napoli è squadra che gioca sempre allo stesso modo, molto fisica, molto concreta che ha quelle occasioni da gol a partita che riesce sempre a sfruttare.

Che Lazio si aspetta a Napoli? Una Lazio diversa intanto dalla partita col Parma, che giochi come al solito in avanti, che faccia pressione, attenta nella copertura certo più che a Parma. Pronta a mettere in difficoltà il Napoli col suo modo di giocare, il suo modo di giocare a calcio.

Zaccagni matchwinner al Maradona? Non c’è solo Zaccagni, c’è il collettivo, c’è una squadra che si esprime bene in tutto il suo calcio. C’è Castellanos, altro giocatore che riesce sempre bene a far bene nella Lazio.

Come vede il confronto Meret-Provedel? Sono due ottimi portieri, giovani, tutti e due nell’orbita della Nazionale. Due portieri su cui fanno affidamento le due squadre per la loro bravura, il loro talento.

Il suo pronostico Napoli Lazio? Vedo un 1–X con un Napoli sulla carta favorito, ma una Lazio pronta a rendergli la vita difficile. Una Lazio che diverse volte nelle ultime stagioni ha fatto bene a Napoli e potrebbe farlo anche stavolta. (Franco Vittadini)