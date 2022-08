Diretta/ Napoli Monza streaming video tv: partenopei rinnovati (Serie A)

DIRETTA NAPOLI MONZA: ALTRA GOLEADA?

Napoli Monza, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A. Partenopei rinnovati e pronti a esordire in casa, previsti 40.000 spettatori con gli acquisti di Ndombele e Raspadori che hanno regalato nuovo entusiasmo alla tifoseria partenopea, lanciata anche dalla cinquina rifilata al Verona a domicilio all’esordio in campionato, lunedì scorso.

Il Monza ha steccato all’appuntamento della prima, storica partita in Serie A della sua storia, persa 1-2 in casa contro il Torino. Brianzoli che hanno cambiato tantissimo sul mercato e proveranno a lavorare anche negli ultimi giorni per allestire una squadra in grado di costruire una salvezza tranquilla. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato dopo più di 22 anni, il 30 gennaio 2000 in Serie B ultimo precedente a Napoli, finì con un pareggio col punteggio di 2-2. Il 30 maggio 1999, sempre in B, il Monza vinse 1-2 in casa dei partenopei.

DIRETTA NAPOLI MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Monza non sarà una di quelle che per questa 2^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Napoli Monza sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Monza, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Risponderà il Monza allenato da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, F. Ranocchia, D’Alessandro; Petagna, Caprari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











