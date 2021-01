Diretta/ Napoli Parma (Serie A) streaming video e tv. Gattuso vuole conferme

DIRETTA NAPOLI PARMA: PER SCACCIARE I FANTASMI!

Napoli Parma, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo del capoluogo campano, è il posticipo della ventesima giornata di Serie A in programma alle ore 18.00 di oggi, domenica 31 gennaio 2021. Sarà una partita da non perdere, perché la diretta di Napoli Parma arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni, fatte le debite proporzioni. Il Napoli di Gennaro Gattuso infatti arriva dalla sconfitta contro il Verona e più in generale da un periodo con risultati molto incostanti, che lasciano un certo rammarico perché la migliore versione del Napoli potrebbe sicuramente lottare per lo scudetto, ma andando di questo passo si rischia di non entrare nemmeno tra le prime quattro.

In casa contro una delle ultime della classifica, il Napoli è evidentemente chiamato alla vittoria, ma qui entra in gioco un Parma che ha grande bisogno di punti dopo la sconfitta subita contro la Sampdoria: finora la cura di Roberto D’Aversa non sta funzionando molto, ma a Napoli ricordano molto bene cosa era successo l’anno scorso contro gli emiliani e vorranno evitare il bis, mentre per il Parma l’impresa avrebbe valore inestimabile…

DIRETTA NAPOLI PARMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Parma sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmessa dalla televisione satellitare. Dunque, chi è abbonato a Sky avrà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go su sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA

Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Parma allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I padroni di casa allenati da Gennaro Gattuso scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto D’Aversa con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Napoli Parma: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.30 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 10.00 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 5.50 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



