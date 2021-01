Video/ Parma Sampdoria (0-2): gol e highlights, Ranieri fa il colpo al Tardini

VIDEO PARMA SAMPDORIA (0-2): COLPO ESTERNO DEI BLUCERCHIATI

Ecco il video di Parma Sampdoria, partita giocata per la 19^ giornata di Serie A. Allo Stadio Ennio Tardini la Sampdoria supera in trasferta il Parma per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro entrambe le compagini agiscono su ritmi abbastanza sostenuti, senza paura di intervenire duramente con anche contatti irregolari a centrocampo. Gli ospiti allenati da mister Ranieri tentano subito di prendere in mano le redini del match affacciandosi in avanti con scarso successo ed i padroni di casa guidati dal tecnico D’Aversa non si lasciano intimidire, ribaltando il fronte offensivo grazie allo spunto di Gervinho e concludendo a rete con Conti al 7′, trovando tuttavia la facile parata di Audero.

I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu insistono in zona offensiva smancando una bella occasione al 13′ con Kucka, il cui tiro è stato intercettato alle spalle di Audero da Colley, non riuscendo ad approfittare dell’errore commesso da Yoshida e del suggerimento di Gervinho. I liguri rispondono quindi intorno al 16′ tramite un tiro largo di Keita Baldé ma i blucerchiati rischiano grosso sul palo colpito da fuori area da Gervinho al 23′ prima di riuscire a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno verso il 25′ da Yoshida, agevolato da una deviazione sfortunata di Cornelius sul lancio di Candreva. Al 29′ è poi Audero a salvare i suoi fermando Gervinho, lanciato da Kucka, sul più bello. I padroni di casa commettono un errore importante con Hernani, favorendo così il raddoppio di Keita al 34′. Quest’ultimo manca poi lo specchio della porta avversaria con un colpo di testa al 39′ così come Quagliarella al 42′ ed il Parma tenta di reagire centrando la traversa al 43′ con il solito Kucka, pericoloso anche qualche istante prima.

Nel secondo tempo sono i ducali a partire meglio come suggerito dal pericoloso tiro-cross, spentosi sul fondo, di Gervinho al 47′ e dall’occasione mal sfruttata da Grassi al 49′, incapace di calciare bene sul calcio d’angolo ben battuto da Pezzella. L’ingresso di Karamoh, mai realmente nel vivo dell’azione, non favorisce il Parma che si ritrova poi costretto a sostituirlo a causa di un infortunio con già all’80’. Tra i liguri è invece il subentrato Damsgaard a sollecitare il portiere Sepe intorno al 59′ mentre Kucka mette i brividi agli uomini di mister Ranieri con una botta al volo ben respinta da Audero al 61′. La squadra di mister D’Aversa si fa vedere ancora una volta al 73′ con il neo entrato Brugman e poi con lo sloveno Kurtic prima che il colpo di testa di Kucka finisca largo al 77′. Nell’ultima parte dell’incontro le squadre sembrano aver speso molte energie ed i nuovi ingressi non si rivelano utili per gli emiliani anche per merito della grande gestione operata dai liguri. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono alla Sampdoria di salire a quota 26 nella classifica della Serie A mentre il Parma non si muove, rimanendo fermo con i suoi 13 punti.

VIDEO PARMA SAMPDORIA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata molto equilibrata fino alla sua conclusione a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole al Parma con appena il 51%. Entrambe le compagini sono stata equamente precise nei passaggi, come evidenziato dall’84% registrato a testa nella precisione degli appoggi con rispettivamente 398 e 394 passaggi riusciti, ed in fase offensiva fa riflettere l’11 pari nelle conclusioni totali, delle quali però 7 a 4 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, parità pure nei falli commessi, 14 per parte, e l’arbitro Gianluca Manganiello, proveniente dalla sezione di Pinerolo, ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Kucka da un lato e Keita dall’altro.

VIDEO PARMA SAMPDORIA: IL TABELLINO

Parma-Sampdoria 0 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 25′ Yoshida(S); 34′ Keita(S).

Assist: 34′ Ramirez(S).

PARMA (4-3-3) – Sepe; A. Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella(86′ Ricci); A. Grassi(66′ Brugman), Hernani(46′ Karamoh, 80′ Mihaila), Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.

SAMPDORIA (4-4-2) – Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva(82′ Jankto), Adrien Silva(82′ Ekdal), Thorsby, G. Ramirez(70′ Verre); Quagliarella(70′ Torregrossa), Keita B.(58′ Damsgaard). Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Gianluca Manganiello (sezione di Pinerolo).

Ammoniti: 32′ Kucka(P); 32′ Keita(S).