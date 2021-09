Diretta/ Napoli Pescara (Primavera) streaming video tv: partenopei in ascesa

DIRETTA NAPOLI PESCARA: ANCHE I BABY PARTENOPEI LANCIATI!

Napoli Pescara, in diretta lunedì 27 settembre 2021 alle ore 17.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato Primavera 1. I partenopei si presentano all’appuntamento in ascesa dopo l’importante vittoria in casa della Juventus: il campionato degli azzurri era partito con un successo in casa del Bologna, poi il ko contro la Sampdoria con ben 6 gol incassati aveva gelato gli entusiasmi. La reazione è arrivata contro i bianconeri ed è stata confermata dal successo ottenuto in Coppa Italia contro il Benevento, un 2-0 netto che ha permesso al Napoli di avanzare nella competizione.

Il Pescara dalla sua dopo un avvio di campionato difficile e un solo punto conquistato nei primi tre match con il pareggio casalingo contro l’Empoli, ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale proprio nell’impegno di mercoledì scorso in Coppa Italia, battendo 3-2 lo Spezia. Per fare punti in campionato servirà maggiore solidità, il problema della formazione abruzzese si concentra sempre sui troppi gol incassati con 12 reti già subite, anche se contro i campioni d’Italia in carica dell’Empoli la difesa di mister Iervese è riuscita a resistere sullo 0-0.

DIRETTA NAPOLI PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Pescara Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Napoli Pescara, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo. Per il Napoli, Nicolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Idasiak; Spavone, Hysaj, Costanzo, Barba; Di Dona, De Marco, Vergara, Saco; Ambrosino; D’Agostino. Risponderà il Pescara allenato da Pierluigi Iervese con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lucatelli; Palmentieri, Veroli; Colazzilli, Delle Monache; Staver, A. Mehic, D. Mehic; Calio, Blanuta, Patané.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Arena Giuseppe Piccolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



