Diretta Napoli Pescara/ Streaming video tv: amichevole allo stadio San Paolo

Napoli Pescara è un’amichevole che, in diretta dallo stadio San Paolo, si gioca alle ore 18:00 di venerdì 11 settembre: si è rischiato di non giocare a causa di qualche problema all’impianto ma alla fine la data è stata confermata. I partenopei ritrovano i loro nazionali e si presentano a questo appuntamento con entusiasmo, avendo già mostrato le loro qualità nelle prime uscite estive. Prima di volare a Lisbona per un’amichevole internazionale, Gennaro Gattuso riabbraccia il suo ex compagno di nazionale Massimo Oddo: proprio lui è stato richiamato alla guida del Pescara, fatto curioso perché, oltre ad averlo già allenato portandolo in Serie A quattro anni fa, ci ha perso la finale playout sulla panchina del Perugia. Ad ogni modo, adesso sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Napoli Pescara tenendo conto del contesto in cui la partita si gioca; aspettando che le due squadre scendano in campo, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero impostare le loro scelte leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Pescara è riservata in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, e non solo: per accedere alle immagini dallo stadio San Paolo la sfida andrà acquistata su Sky Primafila, al costo di 5,99 euro (salvo variazioni). I clienti che abbiano proceduto all’acquisto del match avranno poi la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PESCARA

Napoli Pescara è un’amichevole precampionato, e quindi non è immediato capire quali possano essere le scelte in materia di formazione; i partenopei comunque hanno riaccolto i loro nazionali e allora possiamo ipotizzare che Gattuso proceda nel progetto 4-2-3-1, schierando una difesa con Koulibaly e Nikola Maksimovic (in attesa di definirne il futuro) davanti a Ospina, i due terzini potrebbero essere Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo, Lobotka dovrebbe essere titolare e con lui potrebbe giocare Fabian Ruiz, ma il ballottaggio con Elmas e Zielinski è chiaramente aperto; nel 4-2-3-1 il polacco può fare il trequartista o anche allargarsi, ma qui puntiamo sul ballottaggio Younes-Politano a destra con Lorenzo Insigne sull’altro versante, e Osimhen da prima punta.

Oddo dovrebbe invece puntare sul 3-5-2 per il suo Delfino: in porta Fiorillo, davanti a lui la linea comandata da Scognamiglio con la collaborazione di Drudi e Masciangelo, sulle fasce laterali Balzano e magari Crecco che ha ormai imparato a fare il quinto di centrocampo. Attesa per l’ex Valdifiori, tornato in Serie B dopo sei anni, e Riccardi arrivato in prestito dalla Roma: entrambi potrebbero essere titolari, Busellato il possibile terzo come mezzala ma Ledian Memushaj rappresenta comunque un’ottima alternativa. Così come Galano per l’attacco: il classe ’91 avrà la maglia nella stagione ufficiale, per adesso però il tecnico potrebbe voler verificare la “tenuta” dei giovani Bunino e Bocic.

