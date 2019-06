Diretta Napoli Roma U15/ Streaming video e tv: si decide in gara secca

Napoli Roma Under 15, seconda semifinale del campionato Under 15 Serie A e B 2018-2019, si gioca alle ore 20:30 di lunedì 10 giugno presso lo stadio Valentino Mazzola, a Santarcangelo di Romagna: campo neutro per una gara secca, che verrà disputata sulla distanza classica degli 80 minuti (40 per tempo) e che potrebbe dunque regalare emozioni. Stiamo parlando di ragazzi ancora molto giovani, ma che stanno iniziando a vivere il loro sogno: il campionato dei Giovanissimi ovviamente va preso per quello che è ed è sempre auspicabile che il risultato non sia il primo traguardo da raggiungere, sarà allora interessante valutare quale di questi calciatori che stasera calcheranno il terreno di gioco potranno eventualmente fare strada, salendo di categoria e iniziando a esplorare, grado per grado, la marcia di avvicinamento al grande calcio. Per il momento gustiamoci questa diretta di Napoli Roma U15: l’avversaria in finale sarà una tra Genoa e Milan che giocheranno nel tardo pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere disponibile la diretta tv di Napoli Roma Under 15: la partita non sarà trasmessa nel nostro Paese e dunque non potrete godere nemmeno di una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete consultare senza costi le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA NAPOLI ROMA U15: RISULTATI E CONTESTO

Napoli Roma U15 si gioca a pochi giorni di distanza dai quarti di finale, che sono stati disputati in andata e ritorno e dunque ancora sui rispettivi campi: l’impresa l’hanno fatta i giallorossi, che hanno eliminato la Fiorentina vincendo 2-1 in casa per poi pareggiare 1-1 al ritorno. Impresa comunque per modo di dire, visto che nella stagione regolare la Roma, pur classificandosi seconda nel girone C alle spalle del Napoli, aveva fatto comunque più punti rispetto ai viola che aveva vinto – in compartecipazione con il Genoa – il girone A con 55 punti; il Napoli invece ha ottenuto un successo sul filo di lana contro il Palermo, dopo il pareggio a reti bianche in Sicilia i partenopei sono andati a vincere 1-0 tra le mura amiche, e in questo modo si sono garantiti l’accesso alla semifinale. Che era dato per scontato visto il modo in cui la squadra azzurra ha dominato il suo girone, ottenendo 62 punti; oggi dunque queste due rappresentanti del Sud Italia si ritrovano dopo aver già giocato una contro l’altra nella stagione regolare, ma a questo punto quanto accaduto in precedenza conta meno perché si tratta di una partita singola e in campo neutro, dunque con un contesto totalmente diverso anche perché la posta in palio si è decisamente alzata rispetto alle scorse settimane.



