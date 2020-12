Diretta/ Napoli Sampdoria (Serie A) streaming video e tv: rincorsa al vertice

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA: GATTUSO NON VUOLE DISTRAZIONI

Napoli Sampdoria, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli in programma domenica 13 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Rincorsa al vertice per i partenopei che nelle ultime settimane sono riusciti a trovare una continuità che era mancata a inizio stagione: dopo gli ultimi successi contro Roma e Crotone la squadra allenata da Gattuso è salita al terzo posto in classifica a braccetto con la Juventus, il Milan capolista è ancora lontano 6 punti ma anche la qualificazione in Europa League ha regalato fiducia agli azzurri. Che ora affronteranno una Sampdoria che invece ha ottenuto solo 2 punti nelle ultime 5 partite di campionato.

Una frenata non da poco da parte della squadra di Ranieri che domenica scorsa è caduta in casa contro il Milan primo della classe, pur sfiorando il pari nel finale. La difesa dei genovesi ha però fatto acqua nelle ultime partite, subendo sempre gol negli ultimi 6 impegni ufficiali, compreso il derby di Coppa Italia perso contro il Genoa.

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sampdoria sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

Le probabili formazioni di Napoli Sampdoria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gennaro Gattuso con un 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Gli ospiti guidati in panchina da Claudio Ranieri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-1-1 come modulo di partenza: Audero; A. Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Napoli e Sampdoria queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.40, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 7.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA