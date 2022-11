Diretta/ Napoli Sampdoria streaming video tv: per allontanarsi dai guai (Primavera)

DIRETTA NAPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Napoli Sampdoria, in diretta domenica 13 agosto 2022 alle ore 11.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo di Cercola, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Andamento deludente finora per entrambe le formazioni, Napoli appena fuori dalla zona play out a quota 11 punti precedendo proprio la Sampdoria, piazzata al momento 3 punti indietro dopo l’ultima sconfitta interna, rocambolesca, col punteggio di 2-3 contro il Bologna.

Il Napoli invece dopo essere riuscito a ottenere un’importante vittoria in casa contro l’Udinese è tornato a cadere perdendo di misura sul campo del Verona, manifestando quei problemi di continuità già visti in questo avvio di torneo dei partenopei. L’11 settembre 2021 la Sampdoria ha vinto in goleada, col punteggio di 1-6, l’ultimo precedente del campionato Primavera in casa del Napoli, con gli azzurri che non battono i blucerchiati in casa dal 3-1 del 19 maggio 2018.

NAPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sampdoria Primavera sarà trasmessa su Solo Calcio: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 61 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Sampdoria Primavera, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo di Cercola. Per il Napoli, Nicolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boffelli, Barba, Hysaj, Obaretin, Gningue, Iaccarino, Gioielli, Acampa, Aperte, Rossi, Marranzino. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tantalocchi, Migliardi, Conti, Cecchini, Paoletti, Malagrida, Porcu, Segovia, Ntanda, Marocco, Peretti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











