Diretta/ Napoli Spezia (Coppa Italia) streaming video e tv. Gattuso, fase delicata

Napoli Spezia, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in programma giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Fase delicata per Rino Gattuso che dopo la sconfitta di Verona deve valutare le potenzialità di un Napoli che ha vissuto una prima metà di stagione contraddittoria. Grandi performance ma anche cadute repentine che hanno impedito agli azzurri di insediarsi nella parte alta della classifica. Il doppio ko in Supercoppa Italiana e al Bentegodi hanno fatto perdere certezze che i partenopei proveranno a recuperare in Coppa Italia. Lo Spezia però non va sottovalutato: i liguri arrivano a questo appuntamento dei quarti di finale dopo il blitz all’Olimpico, partita vinta a tavolino per la clamorosa distrazione della Roma che ha effettuato 6 sostituzioni, ma sul campo i bianconeri avevano comunque calato il poker ai supplementari. In campionato i giallorossi sono riusciti a vendicarsi con un rocambolesco 4-3, ma lo Spezia ha dimostrato di tenere a questa Coppa Italia e soprattutto di saper mettere in crisi qualsiasi avversario.

DIRETTA NAPOLI SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le partite di Coppa Italia, anche la diretta tv di Napoli Spezia sarà fornita dalla televisione di stato e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro: in questo caso il canale cui fare riferimento è Rai Due, che è disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore sarà la stessa emittente a garantire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale o l’app di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Spezia allo stadio San Paolo di Napoli. I padroni di casa allenati da Gennaro Gattuso scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Insigne Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Provedel; Ismajli, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Galabinov, Agudelo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Napoli Spezia: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.30 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 8.75 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 5.50 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

