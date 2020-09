Diretta Napoli Teramo/ Streaming video e tv: gli azzurri salutano Castel di Sangro

Napoli Teramo è l’ultima amichevole che la società partenopea disputerà, alle ore 17:00 di venerdì 4 settembre, presso il ritiro di Castel di Sangro. Impegno contro gli abruzzesi del Teramo, che quest’anno saranno di nuovo impegnati nel campionato di Serie C. I teramani sono usciti recentemente sconfitti 2-4 da un’altra amichevole contro la Ternana, che gioca però in terza serie come loro. Sarà sicuramente più difficile misurarsi contro Oshimen e compagni.

Il nuovo acquisto del Napoli ha destato finora un’ottima impressione in ritiro ma è chiamato ora ad affrontare test più probanti. Gennaro Gattuso è stato immediatamente chiaro, sottolineando come i suoi debbano lavorare sin da subito al massimo per cercare di giocare una stagione diversa da quella passata, impreziosita dalla conquista della Coppa Italia ma col piazzamento in Champions League mancato, col Napoli che si era abituato nelle ultime stagioni ad essere presenza fissa nell’Europa che conta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Teramo sarà trasmessa da Sky Sport ma non tramite i consueti abbonamenti. Ci sarà infatti la necessità, per vedere il match, di acquistare l’incontro tramite il servizio Primafila al costo di 5,99 euro, per vedere il match in pay per view. Questo garantirà anche il servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TERAMO

Queste le probabili formazioni dell’amichevole tra Napoli e Teramo che andrà in scena presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, venerdì 4 settembre 2020 alle ore 17.00. Il Napoli sarà schierato da Gennaro Gattuso con un 4-2-3-1 messo in campo con Ospina tra i pali, una linea difensiva a quattro composta da desta a sinistra da Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj. A centrocampo Elmas e Lobotka copriranno le spalle a Lozano, Mertens e Insigne, che supporteranno l’azione offensiva di Oshimen. Risponderà il Teramo allenato da Massimo Paci con un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, Diakite esterno destro di difesa e Di Matteo impiegato sulla fascia opposta, mentre i due centrali della retroguardia saranno Cristini e Soprano. A centrocampo, Arrigoni e Viero saranno i centrali, mentre Martignano, Costa Ferreira e Bombagi saranno di supporto come incursori all’unica punta di ruolo schierata dal 1′, ovvero Pinzauti.

