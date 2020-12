Diretta/ Napoli Torino (Serie A) streaming video tv: riscatto necessario

DIRETTA NAPOLI TORINO: GATTUSO, OCCHIO AL TORO “FERITO”!

Napoli Torino, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Riscatto necessario per entrambe le squadre che si trovano ad affrontare una situazione difficile dopo le ultime sconfitte. Risultati negativi per il Napoli che è uscito senza punti dalla doppia trasferta contro Inter e Lazio. Sicuramente non un incrocio di calendario benevolo per i partenopei, che hanno dovuto fare i conti anche con molte assenze: i nuovi infortuni di Koulibaly e Lozano non hanno di certo migliorato la situazione, ma contro i granata Gattuso ritroverà almeno Lorenzo Insigne, che ha scontato la squalifica. Toro sempre terzultimo a braccetto col Genoa, solo 7 punti finora conquistati dai granata, l’ultimo in casa contro il Bologna subendo però l’ennesima rimonta che ha costretto gli uomini di Giampaolo al pareggio e a rimandare per l’ennesima volta l’appuntamento con la vittoria. In 13 partite il Torino è riuscito finora a vincere solo nella trasferta in casa del Genoa, continuando a soffrire con una difesa che al momento, con 31 gol incassati, è la peggiore della Serie A.

DIRETTA NAPOLI TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Torino sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

Le probabili formazioni di Napoli Torino, sfida che andrà in scena presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gennaro Gattuso con un 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Giampaolo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Napoli e Torino, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.35, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 5.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 8.50.

