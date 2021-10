Diretta/ Napoli Torino streaming video tv: Spalletti per l’ottava (Serie A)

DIRETTA NAPOLI TORINO: JURIC VUOLE FARE IL GUASTAFESTE

Napoli Torino, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie A. Luciano Spalletti cerca l’ottava vittoria di fila nello strabiliante avvio di stagione del suo Napoli, che è partito restando a punteggio pieno nelle prime 7 giornate: 7 vittorie su 7 e 2 punti di vantaggio sul Milan secondo, finora i partenopei non hanno sbagliato un colpo vincendo anche sul difficile campo di Firenze prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, sfoderando un grande attacco con 18 gol realizzati e una difesa granitica con sole 3 reti subite.

Il Torino invece è arrivato allo stop perdendo in maniera beffarda un derby giocato alla pari contro la Juventus, ma perso amaramente a causa di un gol di Locatelli nel finale. La squadra di Juric sta cercando una sua identità, difficile da trovare anche a causa di assenze importanti, su tutte quella del “Gallo” Belotti al centro dell’attacco. Il 23 dicembre 2020 è terminato in parità, 1-1, l’ultimo incrocio in Campania tra il Napoli e i granata, ultima vittoria azzurra il 2-1 del 29 febbraio 2020 mentre il Toro non vince in casa dei partenopei dall’1-2 del 17 maggio 2009.

DIRETTA NAPOLI TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Torino sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

Le probabili formazioni di Napoli Torino, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Diego Armando Maradona di Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.



