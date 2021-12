Diretta Napoli Trento/ Streaming video tv: un incrocio per il podio! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI TRENTO: OBIETTIVO FINAL EIGHT!

Napoli Trento è in diretta dal PalaBarbuto, alle ore 17:00 di domenica 19 dicembre: la partita è valida per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Potremmo dire che l’obiettivo è la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: le due squadre sono già vicine al traguardo, ma la vincente di oggi farebbe il passo decisivo per andare a giocare il torneo. Sarebbe un grande risultato soprattutto per la GeVi che, reduce dalla vittoria all’overtime di Varese, nonostante lo status di neopromossa si trova al terzo posto in classifica alle spalle di Milano e Virtus Bologna.

Gli stessi punti li ha però Trento, che invece nell’ultimo turno ha battuto Tortona: la Dolomiti Energia quest’anno ha trovato subito il giusto ritmo (ma non ancora in Eurocup, purtroppo), dunque salvo sorprese potrebbe non aver bisogno della solita, grande remuntada per ottenere quel posto nei playoff che non ha mai mancato. Ora, aspettando la diretta di Napoli Trento, possiamo fare un utile focus su quelli che potrebbero essere i temi principali che emergeranno da questo interessante pomeriggio al PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Trento non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. Da quest’anno, tutte le partite del campionato di basket sono fornite da Discovery Plus: il broadcaster, cui bisognerà essere abbonati – a pagamento, ovviamente – permette dunque di seguire qualunque match di Serie A1 con il servizio di diretta streaming video. Inoltre, sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili del caso, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Napoli Trento è certamente la diretta tra le due grandi rivelazioni della stagione: una partita che mette a confronto due squadre che, partendo da contesti diversi, stanno rivaleggiando con le due corazzate che l’anno scorso sono arrivate in finale. Chi l’avrebbe detto? GeVi e Aquila al terzo posto, davanti a Brindisi o Venezia ma tutto sommato anche Sassari e Treviso: una grande sorpresa, ma anche una posizione di classifica del tutto meritata se pensiamo a quanto di buono le due squadre stanno mostrando.

Chiaramente sotto i riflettori finisce maggiormente Napoli, tornata in Serie A1 dopo qualche anno e subito capace di esplorare l’alta classifica, di saper lottare anche per 45 minuti su un campo sempre difficile come quello di Varese e di uscirne vincente nonostante si fosse fatta rimontare 15 punti. Adesso dunque sarà interessantissimo scoprire quale delle due realtà farà l’ulteriore passo in classifica, si potrebbero avvicinare anche le prime due posizioni per continuare a sognare un po’ di più, le Final Eight di Coppa Italia sono assolutamente alla portata di entrambe…



