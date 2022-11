DIRETTA/ Napoli Udinese video streaming tv: Osimhen decisivo l’anno scorso

DIRETTA NAPOLI UDINESE: IL TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Napoli Udinese. In tutte le competizioni le due squadre si sono affrontate per 90 volte. Il bilancio è nettamente in favore degli azzurri che hanno vinto 40 volte con 19 successi dei friulani e 31 pareggi. L’ultimo precedente risale al marzo scorso quando al Diego Armando Maradona la gara terminò col risultato finale di 2-1. Deulofeu aveva portato in avanti gli ospiti al minuto 22. In dieci minuti però i padroni di casa la ribaltarono grazie a una doppietta del solito Victor Osimhen oggi in testa alla classifica dei marcatori.

Sono dodici anni che la squadra bianconera non riesce a vincere in casa del Napoli quando lo stadio si chiamava ancora San Paolo. Dopo un primo tempo molto equilibrato dove ci si era assopiti dal torpore solo per l’infortunio di Mauricio Isla, sostituito da Juan Cuadrado. La gara veniva decisa all’inizio della ripresa con gli ospiti che segnano due gol all’inizio della ripresa grazie a Gokhan Inler e German Denis. Veniva espulso nel finale Domizzi con al novantacinquesimo la rete della bandiera di Giuseppe Mascara. (Matteo Fantozzi)

NAPOLI UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Udinese non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

I FRIULANI PENSANO AL COLPACCIO…

Napoli Udinese, in diretta sabato 12 novembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Partenopei a caccia del sigillo di un inizio di campionato memorabile prima dell’inizio dei Mondiali. Al momento il Napoli è primo a +8 sulle seconde, Lazio e Milan, e battendo anche i friulani metterebbe in fila l’undicesima vittoria consecutiva in campionato.

L’Udinese è reduce da 3 pareggi consecutivi e non vince dal colpaccio esterno di Verona del 3 ottobre scorso: un avvio di stagione sfavillante per i friulani che hanno però rallentato nelle ultime settimane, sfilandosi momentaneamente dalla zona Europa. Il 19 marzo scorso il Napoli ha vinto col punteggio di 2-1 l’ultimo precedente interno contro l’Udinese, i bianconeri invece non passano in casa dei partenopei dallo 0-1 del 21 gennaio 2001.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Napoli Udinese, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Makengo, Walace, Udogie; Deulofeu, Beto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.

