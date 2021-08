Diretta/ Napoli Venezia streaming video DAZN: esordio duro per i lagunari (Serie A)

DIRETTA NAPOLI VENEZIA: DEBUTTO DI SPALLETTI!

Napoli Venezia, in diretta domenica 22 agosto 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata di Serie A. Esordio sicuramente duro per i lagunari che ritrovano la Serie A 19 anni dopo la loro ultima apparizione, nel 2002. La vittoria negli scorsi play off di Serie B ha stupito tutti ma il Venezia punta a un progetto a lungo termine, con la conferma di Paolo Zanetti in panchina e di molti artefici del campionato della promozione. In Coppa Italia i veneti hanno sofferto non poco ma hanno superato il primo turno ad eliminazione diretta, battendo il Frosinone ai calci di rigore.

Il Napoli ricomincia a sua volta dalle certezze dei big confermati, Lorenzo Insigne in campo e dalla grande novità rappresentata dall’arrivo di Luciano Spalletti in panchina. Di contro, aspettando eventuali acuti a fine mercato, non sono arrivati grandi acquisti, unico puntello finora Juan Jesus in difesa. In attesa di novità dell’ultim’ora, Spalletti ripartirà dalla squadra che in estate ha ottenuto grandi risultati, come la vittoria all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco.

DIRETTA NAPOLI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Venezia sarà in esclusiva su DAZN: la partita sarà dunque visibile in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando l’applicazione direttamente sulla Smart tv. Sarà l’unica possibilità per vedere il match del San Paolo in diretta, non sarà disponibile la visione sui canali del digitale terrestre o quelli satellitari.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VENEZIA

Le probabili formazioni di Napoli Venezia, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Zanetti con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroini, Schnegg; Crnigoj, Heymans, Peretz; Johnse, Sigurdsson; Forte.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Diego Armando Maradona di Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.27, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.



