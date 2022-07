DIRETTA/ Newcastle Atalanta streaming video tv: amichevole importante per Gasp

Diretta Newcastle Atalanta: test importante per i bergamaschi

Newcastle Atalanta, in diretta venerdì 29 luglio 2022 alle ore 20:45, ore italiane, allo stadio Saint James’ Park. La capienza prevista per il match sarà solamente di 500 spettatori, i quali avranno la possibilità di seguire le due squadre in questa importantissima uscita pre-campionato. Padroni di casa che, dopo aver ospitato l’Atalanta, attenderanno l’arrivo dello storico Nottingham Forrest sabato 6 agosto per la prima di campionato della prossima stagione regolamentare 2022/23. Atalanta, che invece, verrà ospitata dai blucerchiati della Sampdoria il 13 agosto. Bergamaschi che sono reduci da una vittoria importante contro il Como nell’ultima amichevole: 4-0, a segno Ederson, gioiellino brasiliano strappato alla Salernitana, e poi spazio nel tabellino dei marcatori anche per Zortea, Palomino e Lammers.

Inizio importante quello di Ederson con la nuova maglia. Gol nelle amichevoli pre-campionato e stato di forma da evidenziare. Ci si aspetta una maglia da titolare per lui nella prima di campionato contro la Sampdoria. Nel frattempo, dal calciomercato si evince come l’Atalanta stia tentando di chiudere con Nuno Tavares dell’Arsenal; il portoghese può rappresentare per Gasperini un uomo importante per la turnazione nella fascia sinistra, orfana, ormai da gennaio, del tedesco Robin Gosens passato all’Inter. Come finirà la diretta Newcastle Atalanta?

DIRETTA NEWCASTLE ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta Newcastle Atalanta anche comodamente da casa. La partita, difatti, sarà trasmessa sulla piattaforma Dazn alle ore 20:45 per tutti i tifosi dell’Atalanta e tutti gli amanti del calcio estivo. Sraà possibile poi rivecere informazioni sulla diretta Newcastle Atalanta dal sito internet e dai profili social della società. Prova importante per gli uomini di Gasperini che vorranno chiaramente cancellare l’esclusione dalle Coppe Europee della scorsa stagione. Annata molto sfortunata soprattutto dal punto di vista fisico: gli infortuni di Murièl e Robin Gosens, poi passato all’Inter nel mercato di riparazione, hanno portato la ciurma dell’ex allenatore di Inter a Palermo all’esclusione, a sorpresa, dall’Europa.

Sempre su Dazn, poi, si potrà seguire l’intera stagione in diretta dell’Atalanta di Gasperini partendo proprio da questa sfida ed arrivando al match di campionato contro la Sampdoria di mister Giampaolo che, probabilmente, studierà i suoi prossimi avversari proprio come tutti i tifosi su Dazn a partire dalle ore 20:45, orario di inizio della sfida.

PROBABILI FORMAZIONE NEWCASTLE ATALANTA

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Newcastle Atalanta. Inizia a prendere sempre più idea il 3-5-2 di Gianpiero Gasperini che, a differenza dello scorso anno, potrebbe aumentare gli uomini a centrocampo con la qualità di Ederson, prelevato quest’estate dalla Salernitana. Nel 3-5-2, trova spazio tra i titolari Juan Musso; in difesa scaldano i motori Palomino, a segno contro il Como, coadiuvato da Okoli e Toloi. Zorte confermato sulla destra con Maehle dall’altra parte; in mezzo al campo ci si aspettano Ederson, Freuler e De Roon con l’olandese Koopmeiners pronto a subentrare nel secondo tempo per schierarsi più avanti a supporto delle punte Duvan Zapata ed Boga. Scalpita poi per il posto da titolare il protagonista dello scorso anno Mario Pasalic, che potrebbe entrare a gare in corso per supportare la zona offensiva.

Newcastle che invece che può schierare tra i pali Dubravka ma prevista staffetta con Darlow; difesa a 4 con Trippier sulla destra, centrali agiranno Lascelles e Watts ma occhio al nuovo acquisto Ciaram Clark che potrebbe trovare dei minuti importanti anche in vista del campionato imminente. In mezzo al campo troverà certamente spazio Shalvey, l’ex Liverpool è un tassello fondamentale della rosa inglese con il giovane Anderson accanto e Fraser ed il francese Saint Maximin sull’esterno. In avanti Ritchie in versione seconda punta giocherà a supporto di Callum Wilson. Cercano spazio a centrocampo Joe Willock, l’ex Arsenal, dopo gli 8 gol della stagione 20-21, ha subito un piccolo calo lo scorso anno con appena due gol; ma soprattutto Bruno Guimaraes, ex Lione, preso per la cifra di 42 Mln di euro a gennaio corso. Per lui assenza nell’ultima amichevole contro contro il Gateshead terminata 5-1.

