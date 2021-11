DIRETTA NEXTGEN ATP FINALS 2021: ESORDIO PER MUSETTI

Le NextGen Atp Finals 2021 scattano martedì 9 novembre: siamo all’Allianz Cloud di Milano, già conosciuto come PalaLido, e prende il via il torneo che, giunto ormai alla quarta edizione, mette a confronto i migliori 8 Under 21 al mondo (devono essere nati dal 2000 in avanti). Possiamo intanto andare a leggere quale sia il programma della prima giornata: si parte alle ore 14:00 con la sessione pomeridiana e i match saranno Nakashima Cerundolo e Alcaraz Rune, poi dalle ore 19:30 ecco Korda Gaston e Musetti Baez.

Dunque, abbiamo già visto che è presente un italiano come da tradizione: si tratta di Lorenzo Musetti, il carrarino che negli ultimi tempi è cresciutissimo e spera di ripetere quanto fatto da Jannik Sinner nel 2019 (ovvero vincere il titolo) anche se naturalmente la strada sarà complicata. Noi per il momento possiamo provare a capire quello che succederà all’Allianz Cloud, andando nel frattempo a presentare la diretta delle NextGen Atp Finals 2021 con un approfondimento su formula e regolamenti, trattandosi anche del primo giorno dei match.

DIRETTA NEXTGEN ATP FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle NextGen Atp Finals 2021 sarà sui canali della televisione satellitare, e non solo: infatti per questo torneo giovanile è prevista anche la copertura da parte della web-tv federale SuperTennis. Se dunque nel primo caso si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati, nel secondo la visione sarà in chiaro per tutti; entrambe le emittenti mettono comunque a disposizione il servizio di diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go e visitando il sito www.supertennis.tv rispettivamente.

DIRETTA NEXTGEN ATP FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Le NextGen Atp Finals 2021 sono giunte come detto alla quarta edizione: la formula del torneo ricalca quella del Master, con la differenza che qui si gioca sulla distanza dei cinque set ma con il Fast 4 Tennis. Significa, nello specifico, che ciascun set si vince con 4 game messi in carniere; sul 3-3 si gioca subito il tie break e non esistono i vantaggi nel singolo gioco, ma (regola questa già vista in Coppa Davis e Billie Jean King Cup) abbiamo il killer point una volta arrivati sul 40-40. Nelle prime due edizioni del torneo era anche stato abolito il “let” sul servizio, ma poi è stato reintrodotto; non indifferente il fatto che sia permesso il coaching (che qualche problema in passato lo ha creato), mentre gli 8 giocatori sono divisi in due gruppi da 4 e i primi due classificati disputeranno le semifinali incrociate. Nelle passate tre edizioni la diretta delle NextGen Atp Finals ci ha sempre regalato tante emozioni: speriamo naturalmente che anche il torneo del 2021 possa essere così, e ovviamente che il nostro Lorenzo Musetti faccia strada.



