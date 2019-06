Diretta Nicolai Lupo-Seidl Waller/ Streaming video e tv: per le qualificazioni

Nicolai Lupo-Siedl Waller, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo, è la partita di Beach volley maschile in programma oggi domenica 30 giugno 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Secondo banco di prova per la coppia del Beach volley azzurro a questi Mondiali di Amburgo 2019: di fronte oggi i nostri beniamini avranno un ostacolo ben tosto ovvero la coppia austriaca cui sarà necessario superare per poter strappare il pass per il tabellone finale della competizione. Certo i nostri azzurri hanno tutte le carte in tavola per poter andare ancora avanti: lo abbiamo visto già ieri nella prova contro Soares-Nguvo. Dopo però la gara contro gli africani oggi è chiesto a Nicolai e Lupo ancora qualcosa di più.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Nicolai Lupo-Siedl Waller non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA NICOLAI LUPO-SIEDL WALLER: GLI AVVERSARI

Come detto prima la diretta Nicolai Lupo-Siedl Waller porrà di fronte agli azzurri una coppia ben compatta e pronta a dare battaglia: è quasi impossibile non cedere comunque gli azzurri favoriti al successo oggi e pure alla qualificazione al tabellone principale dei Mondiali di Amburgo 2019, ma non sarà tutto facile oggi sulla sabbia tedesca. Non sorbiamo infatti che se è vero che i nostri beniamini hanno trovato accesso alla manifestazione iridata in virtù del loro ottimo piazzamento nel Ranking Fivb, pure i due austriaci vantano una buon casella, la 19^ in graduatoria. I due però hanno staccato il biglietto per Amburgo solo dopo aver preso parte al torneo di qualificazione per il continente europeo, collocandosi al terzo posto, dietro a Lyamin-Myskin e ai cechi Perusic-Schweiner.



© RIPRODUZIONE RISERVATA