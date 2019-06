Diretta Nicolai Lupo-Soares Nguvo/ Streaming video tv: avvio semplice per gli azzurri

Nicolai Lupo-Soares Nguvo, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo, è la partita di beach volley maschile in programma oggi sabato 29 giugno, con fischio d’inizio già messo in calendario per le ore 19,00. Si accende oggi l’avventura del duo azzurro del beach ai Mondiali di Amburgo: primo passo sarà la diretta con il duo africano, un buon antipasto per questa rassegna iridata, dove il tricolore potrà sventolare alto. Le ambizioni infatti degli azzurri sono alte, ma prima di tutto bisognerà partire col piede giusto già in questa diretta Nicolai Lupo-Soares Nguvo: pure se sulla carta la coppia del Mozambico non pare affatto un avversario ostico, sarà comunque un incontro da non prendere alla leggera per la coppia campione d’europa nel 2017.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Nicolai Lupo-Soares Nguvo non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati

DIRETTA NICOLAI LUPO-SOARES NGUVO: L’APPRODO AI MONDIALI

Come detto prima, per l’argento olimpico a Rio de Janeiro 2016, questo match di esordio del girone H per i Mondiali di beach volley maschile ad Amburgo 2019 non pare certo un avversario insormontabile: c’è infatti un netto dislivello tra le due coppie che si sfideranno questa sera sulla sabbia tedesca. In questo senso basti pensare a come le due squadre hanno avuto accesso a questa edizione della manifestazione iridata. Da una parte abbiamo infatti la coppia azzurra, presente ad Amburgo perchè tra i migliori nel Ranking mondiale Fivb: Nicolai e Lupo sono infatti alla casella numero 11 della graduatoria. Si deve andare invece alla posizione 160 per trovare la coppia africana, oggi in Germania come seconda nel torneo di qualificazione del continente africano (dove la tradizione del beach non ha raggiunto ancora altissimi livelli). Ci attende quindi una diretta Nicolai Lupo-Soares Nguvo a senso unico? Speriamo di si per gli azzurri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA