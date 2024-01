DIRETTA/ Nigeria Camerun video streaming tv: c’è una storia mitica! (Coppa d’Africa, 27 gennaio 2024)

DIRETTA NIGERIA CAMERUN: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Nigeria Camerun e dunque dobbiamo anche fare un focus sui testa a testa di questa partita, che ha parecchi precedenti: per la precisione ne contiamo 15 con la Nigeria in vantaggio grazie a 6 vittorie contro le 4 del Camerun, di conseguenza ci sono 5 pareggi. È poi interessante notare che le due nazionali si sono incrociate sette volte in Coppa d’Africa: la più recente nel 2019 e proprio agli ottavi, ne era venuta fuori una partita bellissima che le Super Aquile avevano vinto 3-2, ribaltando lo svantaggio nel primo tempo grazie ai gol segnati da Odion Ighalo e Alex Iwobi, nello spazio di tre minuti tra il 63’ e il 66’ minuto.

Soprattutto, per tre volte la diretta di Nigeria Camerun è stata una finale: in ognuna di queste occasioni hanno sempre vinto i Leoni Indomabili. Era finita 3-1 nel 1984, poi quattro anni più tardi (le due nazionali si erano affrontate anche nel girone) 1-0 con rigore decisivo di Emmanuel Kundé e infine nel 2000 il Camerun era scappato nel primo tempo con Samuel Eto’o e Patrick Mboma, era stato ripreso dalla Nigeria con Raphael Chukwu e Jay-Jay Okocha ma ai rigori erano stati decisivi gli errori di Nwanwko Kanu e Victor Ikpeba, e dunque i Leoni Indomabili ancora una volta avevano superato la Nigeria in finale di Coppa d’Africa. (agg. di Claudio Franceschini)

NIGERIA CAMERUN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Nigeria Camerun sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

UNA GRANDE CLASSICA

Nigeria Camerun, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 21.00 presso lo Stade Félix Houphouët-Boigny di Abidjan, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Nigeria e Camerun si sfidano agli ottavi di finale della Coppa d’Africa, con la presenza di numerosi giocatori della Serie A in entrambe le squadre. La Nigeria si è qualificata come seconda nel Gruppo A, a pari punti con la Guinea Equatoriale, ma con una differenza reti sfavorevole nonostante l’ultimo successo con la Guinea Bissau.

D’altra parte, il Camerun è riuscito a superare il turno come secondo nel Gruppo C, totalizzando 4 punti e piazzandosi dietro al Senegal, condividendo gli stessi punti della Guinea. La partita promette di essere un confronto avvincente, con talentuosi giocatori della Serie A in azione da entrambe le parti del campo. Nella squadra nigeriana, saranno presenti Chukwueze, Lookman e Osimhen, mentre nel Camerun brillerà la presenza di Anguissa. Il Camerun si è preso la qualificazione grazie al rocambolesco 3-2 inflitto al Gambia.

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA CAMERUN

Le probabili formazioni della diretta Nigeria Camerun, match che andrà in scena allo Stade Félix Houphouët-Boigny di Abidjan. Per la Nigeria, José Peseiro schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nwabili; Omeruo, Ajayi, Bassey; Osayi-Samuel, Aribo, Onyeka, Aina; Chuwkueze, Simon; Osimhen. Risponderà il Camerun allenato da Rigobert Song con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Ondoa; Nouhou, Castelletto, Wooh; Tchato, Anguissa, Ntcham, Yongwa; Toko Ekambi, Magri, N’Koudou.

NIGERIA CAMERUN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Nigeria Camerun, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria della Nigeria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Camerun, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











