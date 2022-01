DIRETTA/ Nigeria Tunisia video streaming tv: bilancio equilibrato nei precedenti

DIRETTA NIGERIA TUNISIA: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Nigeria Tunisia, possiamo fare un tuffo nella storia di questa partita fra due big del calcio africano, che oggi daranno vita ad un ottavo di finale della Coppa d’Africa 2021. I precedenti a dire il vero non sono nemmeno così tanti, cioè per la precisione sono 16: il bilancio è piuttosto equilibrato, dal momento che si contano nove pareggi più quattro vittorie per la Tunisia e tre per la Nigeria, anche se le Aquile di Cartagine non vincono contro la Nigeria addirittura dal 1997, mentre per le Super Aquile l’ultimo successo è nella finale terzo posto della Coppa d’Africa 2019.

Ad essere precisi, bisogna ricordare che dei nove pareggi, tre sono arrivati in partite secche decise quindi ai calci di rigore, con due successi per la Nigeria e uno per la Tunisia. In particolare, dobbiamo ricordare che la semifinale della Coppa d’Africa 2004 e il quarto di finale della successiva Coppa d’Africa 2006 furono decisi entrambi dal dischetto, con successo tunisino nel primo caso e nigeriano nel secondo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NIGERIA TUNISIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa d’Africa, anche la diretta tv di Nigeria Tunisia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, questo broadcaster fornisce tutte le gare della competizione e dunque per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento per la visione in diretta streaming video, che naturalmente sarà poi disponibile utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

NIGERIA TUNISIA: NIGERIANI FAVORITI!

Nigeria Tunisia, in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 20.00 presso lo Stade Omnisport Roumdé Adjia, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Le SuperAquile nigeriane si presentano da favorite all’appuntamento di questo ottavo di finale. Percorso netto nella fase a gironi di questa Coppa d’Africa per la Nigeria che ha battuto Egitto, Sudan e Guinea-Bissau incassando un solo gol e segnandone 6, ribadendo la propria candidatura tra le favorite di questa competizione.

Dall’altra parte la Tunisia dopo il ko contro il Gambia è riuscita a strappare la qualificazione per il rotto della cuffia, passando tra le migliori terze grazie al 4-0 inflitto alla Mauritania. Le due Nazionali tornano ad affrontarsi dopo l’1-1 in amichevole del 13 ottobre 2020, da segnalare però che la Nigeria non batte la Tunisia da 16 anni in un incontro ufficiale, dalla vittoria ai calci di rigore nei quarti di finale di Coppa d’Africa nel 2006.

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA TUNISIA

Le probabili formazioni della diretta Nigeria Tunisia, match che andrà in scena allo Stade Omnisport Roumdé Adjia. Per la Nigeria, Gernot Rohr schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Okoye; Aina, Troost-Ekong, Omeruo,Zaidu; Aribo, Ndidi, Chukwueze, Simon; Ihenacho, Awoniyi. Risponderà la Tunisia allenata da Mondher Kebaier con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Said; Abdi, Taibi, Ifa, Mathlouni; Shkiri, Laidouni, Silmane; Kahoui, Jaziri, Rafia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Nigeria Tunisia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Nigeria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Tunisia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.



